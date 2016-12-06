Президент Беларуси: меня больше всего волнует реакция людей на бездельников

Новости Беларуси. Проверен на практике, но требует устранения недостатков.

6 декабря «Декрет о социальном иждивенчестве» был в центре внимания на совещании у Президента.

Подводили первые итоги. Помимо неоспоримой пользы документа, призванного обеспечить в стране принцип социальной справедливости, за первый год работы выявлены и некоторые недоработки. Какие изменения ждут «налог на тунеядство» в будущем сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Жилянина, СТВ:

С момента подписания декрета о предупреждении социального иждивенчества (или, как его еще называют, декрета о тунеядцах) прошло больше года. За это время уже 9,5 тысяч человек уплатили сбор и более 70 тысяч получили извещения о необходимости это сделать. В ходе реализации разработчики столкнулись с определенными сложностями, это понятно: раньше подобной практики в Беларуси не было.

И вот сегодня во Дворце Независимости, на совещании у Президента, подвели первые итоги. Как же действительно работает декрет о тунеядцах и чего не хватает резонансному документу?

Сегодняшний разговор – это скорее работа над ошибками.

Более 80 тысяч организаций мониторили, изучали, определяли кому из белорусов платить так называемый «налог на тунеядство». Кто может работать, но не хочет. Объем информации колоссальный, потому ошибок не избежали.

Попасть в списки могли и школьники, которым уже исполнилось 18, и мамы в декретном.

Были такие случаи, признают инициаторы декрета. Но обещают исправиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Были предложения чуть ли не отказаться от этого декрета: много критики, тяжело администрировать и многие другие вопросы. Тогда я сказал, что какие бы ни были разговоры, для того, чтобы принимать дополнительное решение, надо пожить, поработать.

Прошло более года. Мы сейчас уже более-менее видим, что дал этот декрет, какие положительные стороны этого документа, приятого нормативного акта.

Недостатки есть? Ну что же, давайте поправлять.

Но я еще раз хочу подчеркнуть: меня настораживает и беспокоит не то, что они приходят в здравоохранение, льготы получают определенные, бесплатное обслуживание.

Меня больше всего волнует реакция людей на бездельников.

Я с советских времен помню и знаю, сталкивался с такими: кто-то работает, а кто-то просто отдыхает. И как трудяги на это реагировали. Меня в этом процессе волнует то, что человек, могущий работать, не инвалид, не ограниченных способностей, возможностей, он должен работать.

Оказаться в трудной жизненной ситуации может каждый. Но вешать на каждого ярлык «тунеядец» нельзя, признают в правительстве.

Оксана Гузова, председатель одного из сельсоветов Могилевской области, вспоминает случай в своей районе. У девушки тяжело протекала беременность. И, чтобы сохранить ребенка, она уволилась. Вот и получилась по факту длительное время без работы. По сути – совсем не тунеядец.

Оксана Гузова, председатель Буйничского сельского исполнительного комитета:

У нас тоже проживают люди, которые долгое время не работают и не стремятся работать. Но есть и те, которые по каким-то причинам просто не смогли в 2015 году осуществлять свою деятельность.

Был такой случай, что молодой человек ухаживал за своими родителями. Уход он не оформил и не работал нигде.

Местные органы власти получат полномочия: рассмотреть каждую конкретную жизненную ситуацию в индивидуальном порядке.

И по итогам освободить от уплаты сбора. Решение будет коллегиальным, дабы избежать субъективности, а контроль – за губернаторами.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Человек будет обращаться с заявлением, что у него такая непредвиденная ситуация. Всякие бывают жизненные ситуации. Произошло ДТП, кто-то попал в больницу, кто-то не может по объективным причинам.

Поэтому местным органам власти и предоставлено такое право. Я считаю, что это очень хорошая норма, которая позволит сегодня более справедливо применять нормы декрета к гражданам нашей страны.

Вычеркнут из списков на уплату налога спортсменов национальных сборных, тех, кто проходит альтернативную службу.

Кроме того, есть категория белорусов, которые работают, но пользуются налоговыми вычетами, своего рода льготами. Допустим, при строительстве жилья для нуждающихся или при получении образования.

Так вот, теперь сумма льготы будет учитываться, как уплата с их стороны подоходного налога.

Это касательно изменений, а теперь – об эффективности. Во-первых, обращений с просьбами о трудоустройстве стало больше, так что стимул сработал.

А, во-вторых, 9,5 тысяч человек в качестве сбора уже уплатили почти 3 миллиона деноминированных рублей.

А это всего лишь небольшая часть. О том, чтобы перенять белорусский опыт уже задумались в соседних странах. В том числе в России и в Казахстане.

Александр Разуваев, политический аналитик (Россия):

Разговоры идут. Есть точка зрения, что люди, которые не работают и не платят соответствующие платежи, пользуются общественными благами за счет тех, кто платит.

Крайний срок выдачи извещений сегодня также определен: 20 января 2017 года.