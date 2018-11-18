Президент Беларуси: искренне желаю вам неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил работников сельхоза и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональный праздником. Слова Президента приводятся в пресс-службе белорусского лидера.

Поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Уважаемые труженики села!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Нелёгкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.

Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырьё позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке.

Все достижения агропромышленного комплекса – это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода.

Убеждён, что добросовестное отношение к своему делу тружеников полей и перерабатывающих производств, учёных-аграриев, машиностроителей, работников сервисных служб, специалистов социально-культурной сферы на селе всегда будет способствовать эффективному развитию белорусской экономики.

В этот праздничный день искренне желаю вам неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев. Здоровья, счастья и достатка вам и вашим семьям.

Александр Лукашенко.