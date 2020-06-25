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Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома

25 июня 2020 07:28
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Новости Беларуси. Открытие сезона поимки самой крупной рыбы в белорусских реках – сома – два друга из Логойска отпраздновали рекордной для себя поимкой. Выловленная в Припяти рыба завесила 60 килограммов, а длина её тела составила более двух метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома-1



Сома поймали ночью. Тот активно сопротивлялся – водил лодку по реке в разных направлениях около получаса. Но и рыбаки не сдавались. И не зря: для них трофей стал рекордным.

Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома-3

Напомним, рыбалка на сома с 20 июня разрешена только в Гомельской и Брестской областях. На водоёмах Минщины разрешат ловить только с 1 июля.

Это сделано для того, чтобы сохранить популяцию самого крупного речного хищника Беларуси и создать условия для его нереста. 

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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