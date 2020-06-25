Рыбаки поймали на Припяти двухметрового сома

Новости Беларуси. Открытие сезона поимки самой крупной рыбы в белорусских реках – сома – два друга из Логойска отпраздновали рекордной для себя поимкой. Выловленная в Припяти рыба завесила 60 килограммов, а длина её тела составила более двух метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сома поймали ночью. Тот активно сопротивлялся – водил лодку по реке в разных направлениях около получаса. Но и рыбаки не сдавались. И не зря: для них трофей стал рекордным.