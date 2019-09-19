«Ноги опустила – а тут вода! Я подхватилась и упала в эту лужу». При капремонте минской многоэтажки затопило 11 квартир

Пострадавшие семьи от потопа предоставили корреспондентам программы «Добро пожаловаться» кадры по спасению своего имущества в момент ЧП в доме.

Елена Казимирчик:

Я спала, поднялась, ноги опустила – а тут вода! Я подхватилась и упала в эту лужу. Испугалась очень.

Вода по щиколотку, испорченная проводка, гниющая мебель! Даже после трехчасового фитнеса с тряпками женщина подсчитывает убытки – вздувшийся ламинат, обои волдырями, истрепанные нервы.

Елена Казимирчик:

Прямо по стене текли ручьи.

Ущерб подсчитывают во всем доме. В квартире Виталия вода залила несколько комнат – только по счастливому совпадению никто из домочадцев не пострадал.





Виталий Покамистов:

Все, что я отодвинул от стенки, что можно – тряпкой собирал, ну до пяти утра, как и сосед, а кое-где поставил посуду, чтоб туда капало.

Потоки воды застали врасплох жителей 11 квартир. А ведь накануне коммунальщики ремонтировали крышу.

Жители дома по Голубева, 15:

– Ведра подставляла, тряпки. Побежала на 9 этаж. У них уже ни звонок, ни телефон не работал. 4 дня у них не работал свет.

– До 6 этажа у всех люстры закоротили. Могло током долбануть. При выключенном выключателе светились люстры у меня. Воду я ловил, а между стен к соседям все равно пошло.

С последствиями потопа люди разбираются по сей день. В ЖКХ перекладывают вину на подрядчика.

Татьяна Мякота, заместитель главного инженера КУП ЖКХ №1 Московского района:

Мы разговаривали с подрядной организацией, они признают свою вину, и они полностью с жильцами этот вопрос отработают, без проблем.

Но жителей дома одних обещаний мало. Потоп – это всего лишь часть из бед, свалившихся на их головы. Виной всему – уверяют люди – капитальный ремонт.

Егор Лаппо, председатель ЖСПК-396 Московского района:

Мы писали в разные инстанции, начиная с ЖЭС, заканчивая ЖЭУ, Мингорисполкомом. Ответы доходили до абсурда. На один и тот же вопрос разные инстанции одним текстом за подписью разных чиновников давались ответы, что: «Да, ваш дом под контролем, придет капремент – мы поменяем вам все: кровлю, счетчики, все улучшится». И чему мы пришли? Мы видим, что по смете заложенная сумма растрачивается: это у нас делается – меняют кровлю, стояки и 10% швов, остальное все не делается.

Долгожданная реновация только прибавила хлопот. Люди вот уже несколько месяцев требуют у профильных служб документы на проведение работ.

Таиса Мезена:

Начальник отдела капитального ремонта ЖКХ №1 Чистая здесь во дворе на собрании заявила, что эта документация представляет собой большое количество томов, что принести она сюда не может, а ведь по всем правилам должен капитальный ремонт был начинаться именно с этих двух документов. С ознакомления нас, чтобы был какой-то заключен договор, чтобы мы знали, какая именно организация будет проводить. Какие виды работ, в какие сроки…

А ведь 2 года назад специальная комиссия проводила экспертизу по выявлению дефектов. Тогда жильцов уверяли – это поможет провести ремонт дома без сучка и задоринки!

Сергей Тавкач, руководитель группы отдела технического обследования РУП «Институт «Белжилпроект»:

Прежде всего, обследование по квартирам проводится для того, чтобы выявить дефекты, которые влияют на несущую способность конструкции в квартирах здания и могут представлять реальную угрозу для проживающих в здании людей. Второе, чтобы выявить дефекты, которые влияют на эксплуатационное качество конструкции. В частности, наличие плесени, сырости в квартирах, протечки, состояние стыков между помещениями.

Жители дома на Голубева, 15 с нескрываемой завистью кивают в адрес соседей – капремонт кипит в обеих «панельках»! Егор Лаппо:

Если сравнить 13-й и 15-й дом: суммы практически незначительно отличаются. Но там 13 подъездов, здесь 4. Вы сами видите – 13-й дом покрашен. Здесь нам отказали в покраске – непонятно, почему. И тот, и другой дом построены одинаково. Отказали нам в утеплении выступающих стен – тоже непонятно, потому что в 13-м доме делают утепление.

В ЖКХ поясняют – когда капитальный ремонт закончат, придраться им будет не к чему. А пока просят набраться терпения и подождать окончания стройки. Татьяна Мякота:

В ходе проведения капитального ремонта мы готовы на конструктивную беседу с жильцами, мы готовы учесть все предложения и замечания. Если кто-то считает, что его необоснованно обошли, можно это еще раз проверить, поднять документы.

Два года назад жильцы уже били тревогу – земля во дворе стала уходить из-под ног. Громадная яма не на шутку переполошила всех и каждого – люди всерьез опасались, что фундамент тоже может обрушиться.

Жители двора по улице Голубева:

– Засыпали полторы или 2 машины раствора. Забетонировали и засыпали землей.

– 7 машин песка, смешанного с цементом.

– Они просто приедут, засыпят песком, и все! Как опять сильный дождь, и такое творится!

– От вербы идут корни прямо под фундамент дома. Идет обвал отместки, а это фундамент дома. А где гарантия того, что не произойдет обвал подъезда?

Но эксперты и тут готовы успокоить жильцов – обвал никак не мешает капремонту. А саму проблему давно устранили.

Галина Яремич, начальник отдела технического обследования РУП «Институт «Белжилпроект»:

Яма была приличная, и когда ее засыпали, не утрамбовали тщательно. Вы знаете, невозможно сразу утрамбовать. Это все в процессе происходит, уплотнение грунта, и вот эти просадочки мы видим сегодня. Мы приезжали туда. Был представитель «Горремавтодора», который сказал – он доложит своему руководству, они еще раз проверят состояние сетей. Если никаких проблем по сетям нет, они еще раз сделают подсыпку, планировку этого грунта.