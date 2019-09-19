«Мама подоит, я прибегала, пенку собирала, языком лизала и ей умывалась». Один день из жизни доярок

Анастасия Макеева, корреспондент:

Благодаря им, молочные реки разливаются по родному краю. О женщинах, у которых не только удой на высоте.

Две Любы, две передовички с жаворонками мчат на ферму. Одна – в Лядно, другая – в Величковичи. Обе росли в многодетных семьях и впитали любовь к труду с малых лет.

Любовь Швайбович, оператор машинного доения ООО «Беларускалий-Агро» – управляющая компания холдинга «Беларускалий-Агро»:

В детстве мама подоит, я прибегала, пенку собирала, языком лизала и ей умывалась.

Любовь Пищевская, оператор машинного доения ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

Я с мамой постоянно ходила и помогала доить коров. У нас не было молокопровода, а были просто бочки.

И хоть сейчас техника на грани фантастики, поголовье в разы выше! А главный рекорд для всех – сорт «экстра». Малейшая ошибка выйдет в минус качеству. Оттого каждое действие отточено до автоматизма. Любовь Пищевская:

До дойки обрабатываем, салфеточками вытираем, сдаиваем. За смену два рулона салфеток уходит.

Любовь Швайбович:

Когда коровка подоится, нужно обработать пломбировкой – запечатываем канал, чтобы не попадали микробы. Но одной технологией буренок не накормишь. Есть ручные, есть с характером. Иногда приходится чуть ли не заносить на руках. У Любови Швайбович миссия особая – подготовить первотелок к дебюту на каруселях. Все только через ласку!

Любовь Швайбович:

Однажды я поила теленка и он сюда мне как дал! Побежал, я за ним бежала, устала, села и сижу, а он стал возле меня и облизывает.

Любовь Пищевская:

Хотелось бы поставить классическую музыку для коров, чтобы, может, они больше молока дадут.

Дома наши героини работают мамой и бабушкой. Успевают все! Навести марафет в саду и удивить на кухне. Василий Пищевский, сын:

Ходил с мамой на ферму, помогал ведра с молоком носить и чистить клетки. Мария Пищевская, дочь:

Настя, самая младшая, любить помогать. Когда мама готовит, она всегда возле нее.

Семья – главный стимул! Любовь Швайбович связала для родных целый гардероб, а для внучки собрала коллекцию фарфоровых кукол. Любовь Швайбович:

Их же невозможно было взять! Мы как только узнаем с мужем, полетим сразу то в Солигорск, то в Красную Слободу.

Хозяйство и лесная пасека передались по наследству. Говорить о себе стахановки не особо любят и скромно улыбаются в ответ на похвалы. Нина Волкова, заведующий МТФ-1 ООО «Беларускалий-Агро» – управляющая компания холдинга «Беларускалий-Агро»:

У нее каждая коровка на счету, она все видит. Если немножко приболела, она бьет тревогу.

Николай Красуцкий, директор ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

Благодаря таким людям, как Люба, деревня наша живет. Сегодня мы по надою молока занимаем первое место! 24-25 литров получается ежедневно. Юлия Фазлыхматова, техник-осеменатор ГП «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги»:

Если кто-то заболеет из доярок, она никогда не откажет, чтобы выйти на смену, она может и по четверо суток работать. С такими кадрами за репутацию молочного края можно быть спокойными.