Президент Беларуси: человек-труженик является величайшей ценностью и опорой нашего государства

Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Беларусь отмечает Первомай. Поздравление соотечественникам по этому случаю направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник весны и труда. Беларусь отмечает Первомай. Поздравление соотечественникам по этому случаю направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На белорусской земле во все времена большим почетом и уважением пользовался человек-труженик. Он и сегодня является величайшей ценностью и опорой нашего государства. Первомай – прекрасная традиция, заслуженная дань признательности настоящим профессионалам, трудовым коллективам и ветеранам, всем, кто умеет работать на совесть, от чьих усилий, знаний, опыта и высоких результатов зависит процветание Беларуси и благосостояние ее народа. Благодарю каждого, кто своим ежедневным трудом создает наше общее будущее, какие бы задачи и вызовы ни ставило перед нами время.