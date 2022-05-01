Президент Беларуси: человек-труженик является величайшей ценностью и опорой нашего государства

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На белорусской земле во все времена большим почетом и уважением пользовался человек-труженик. Он и сегодня является величайшей ценностью и опорой нашего государства. Первомай – прекрасная традиция, заслуженная дань признательности настоящим профессионалам, трудовым коллективам и ветеранам, всем, кто умеет работать на совесть, от чьих усилий, знаний, опыта и высоких результатов зависит процветание Беларуси и благосостояние ее народа. Благодарю каждого, кто своим ежедневным трудом создает наше общее будущее, какие бы задачи и вызовы ни ставило перед нами время.