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Работникам вернули свыше 7 миллионов рублей. Федерация профсоюзов Беларуси подводит итоги своей работы

01 мая 2022 07:30
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Новости Беларуси. В нашей стране права трудящихся защищает Федерация профсоюзов. В этот день традиционно организация подводит итоги своей работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Работникам вернули свыше 7 миллионов рублей. Федерация профсоюзов Беларуси подводит итоги своей работы-1

Только за год профсоюзные юристы помогли восстановить на работе 38 человек, которые были незаконно уволены. Еще сотни трудовых споров решены в досудебном порядке – в процессе переговоров с нанимателями. Кроме того, благодаря помощи представителей профсоюзов работникам вернули свыше 7 миллионов рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями.  

# Профсоюзы в Беларуси # общество # Фотофакт

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