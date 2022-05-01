Работникам вернули свыше 7 миллионов рублей. Федерация профсоюзов Беларуси подводит итоги своей работы

Новости Беларуси. В нашей стране права трудящихся защищает Федерация профсоюзов. В этот день традиционно организация подводит итоги своей работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за год профсоюзные юристы помогли восстановить на работе 38 человек, которые были незаконно уволены. Еще сотни трудовых споров решены в досудебном порядке – в процессе переговоров с нанимателями. Кроме того, благодаря помощи представителей профсоюзов работникам вернули свыше 7 миллионов рублей, которые были незаконно удержаны или не выплачены нанимателями.