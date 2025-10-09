На Белорусской в Минске завершается строительство спорткомплекса БГТУ

На улице Белорусской в Минске выходит на финишную прямую строительство современного спорткомплекса для студентов технологического университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь будут бассейн на шесть дорожек по 25 метров, просторные игровые и тренажерные залы для тяжелой атлетики и бокса, лыжероллерная база. Оборудована безбарьерная среда.

Игорь Бахматов, проректор Белорусского государственного технологического университета:

Спорткомплекс университета строится в рамках государственной инвестиционной программы за бюджетные средства. В настоящее время степень готовности – где-то 95 %. Мы планируем окончить строительство к концу этого года.

Комплекс станет своеобразным ядром или центром спортивных сооружений университета. Здесь рядом располагается, буквально в 50 метрах, стадион с беговыми дорожками, большим футбольным полем, спортивными площадками. Рядом два общежития-тысячника университета со своей спортивной базой. Открытая баскетбольная, волейбольная, мини-футбольная площадка, площадка воркаута.