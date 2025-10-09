Минск заинтересован в укреплении белорусско-угандийских отношений – Лукашенко

Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Уганда и всех жителей этой страны с национальным праздником, Днем Независимости. Глава нашего государства подчеркнул заинтересованность Минска в укреплении белорусско-угандийских отношений, основанных на принципах уважения и доверия, совпадения подходов по ключевым международным вопросам и стремления к установлению справедливого многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рассчитываю на плодотворную совместную работу по выполнению достигнутых договоренностей о расширении сотрудничества в сферах экономики, торговли, продовольственной безопасности, а также в промышленной, гуманитарной и других отраслях, которые являются ключевыми факторами социально-экономического развития обоих государств. Статус партнеров БРИКС дает нам дополнительные возможности для взаимодействия на платформе этого объединения.