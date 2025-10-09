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Минск заинтересован в укреплении белорусско-угандийских отношений – Лукашенко

09 октября 2025 06:47
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Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Уганда и всех жителей этой страны с национальным праздником, Днем Независимости. Глава нашего государства подчеркнул заинтересованность Минска в укреплении белорусско-угандийских отношений, основанных на принципах уважения и доверия, совпадения подходов по ключевым международным вопросам и стремления к установлению справедливого многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск заинтересован в укреплении белорусско-угандийских отношений – Лукашенко-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Рассчитываю на плодотворную совместную работу по выполнению достигнутых договоренностей о расширении сотрудничества в сферах экономики, торговли, продовольственной безопасности, а также в промышленной, гуманитарной и других отраслях, которые являются ключевыми факторами социально-экономического развития обоих государств. Статус партнеров БРИКС дает нам дополнительные возможности для взаимодействия на платформе этого объединения.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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