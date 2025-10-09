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Часовня в бывшем имении Огинского открылась после реставрации

09 октября 2025 06:37
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В Вилейском районе после реставрации открылась часовня в бывшем имении Огинского. Историко-культурную ценность презентовали публике в день рождения композитора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часовня в бывшем имении Огинского открылась после реставрации-2

Две часовни украшали въезды в имение и на кладбище. В каждой из них были установлены деревянные фигуры Богоматери. От былой знаменитой усадьбы остались лишь фотографии, на основе которых и восстановили одну из часовень.

Часовня в бывшем имении Огинского открылась после реставрации-4

Ольга Шляпо, директор Вилейского краеведческого музея:
Гэта цудоўны палац, дзе былі вялікія залы, дзе праходзілі асамблеі, балі. Гэта 30-гектарны парк, французскі парк з экзатычнымі дрэвамі і кветкамі. Гэта была любімая летняя рэзідэнцыя Міхала Клеафаса Агінскага, дзе ён любіў бавіць вольны час, пісаць свае паланэзы. 

Часовня в бывшем имении Огинского открылась после реставрации-6

Михаил Клеофас Огинский любил проводить свободное время в этом имении. По одной из версий, именно здесь он и написал свой знаменитый «Полонез».

# Памятники

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