Часовня в бывшем имении Огинского открылась после реставрации

В Вилейском районе после реставрации открылась часовня в бывшем имении Огинского. Историко-культурную ценность презентовали публике в день рождения композитора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Две часовни украшали въезды в имение и на кладбище. В каждой из них были установлены деревянные фигуры Богоматери. От былой знаменитой усадьбы остались лишь фотографии, на основе которых и восстановили одну из часовень.

Ольга Шляпо, директор Вилейского краеведческого музея:

Гэта цудоўны палац, дзе былі вялікія залы, дзе праходзілі асамблеі, балі. Гэта 30-гектарны парк, французскі парк з экзатычнымі дрэвамі і кветкамі. Гэта была любімая летняя рэзідэнцыя Міхала Клеафаса Агінскага, дзе ён любіў бавіць вольны час, пісаць свае паланэзы.