В Минске открыто около 20 тыс. депозитных счетов для многодетных семей

Социальная платформа – основа белорусского государства. Особый приоритет – поддержка многодетных семей. Эту систему планируют усовершенствовать. Одна из форм поддержки – «Семейный капитал», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Программа действует с 2015 года.

Только в столице открыто 19 тысяч 600 депозитных счетов. Такая выплата назначается многодетным семьям при рождении или усыновлении третьего либо последующего ребенка. Использовать средства можно после истечения 18 лет с даты рождения малыша, в связи с появлением на свет которого семья получила право на назначение семейного капитала. Предусмотрено и досрочное распоряжение деньгами. В основном средства направляют на улучшение жилищных условий, оплату образования и медуслуг. В Минске такой возможностью воспользовались свыше 11 тысяч семей.

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Система государственной поддержки многодетных семей многогранна. Предоставление льгот и социальных гарантий в различных сферах, начиная от регулирования труда родителей. Это возможность и гибких режимов рабочего времени, это возможности предоставления свободного дня в неделю или месяц, это возможность в том числе совмещения ухода за ребенком и трудовой занятости.