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Претенденткам на титул «Миссис Вселенная-2015» покажут БелАЗ

26 августа 2015 08:03
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Новости Беларуси. «Миссис Вселенная-2015» сядет за руль БелАЗа. Претенденткам на титул накануне конкурса покажут белорусские самосвалы. Организаторы хотят познакомить участниц с национальными достижениями и культурой Беларуси, а БелАЗ как раз одно из таких предприятий, которое создает своей продукцией имидж Беларуси на международной арене.

Кроме посещения автогиганта, красавицы отправятся с визитом в воинскую часть специального назначения, примут участие в благотворительных акциях и совершат экскурсии по Минску. Международный конкурс «Миссис Вселенная» пройдет в белорусской столице впервые. Свои страны будут представлять участницы из Бразилии, Венесуэлы, Мальты, Мексики, Латвии, России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

# общество # Конкурс красоты

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