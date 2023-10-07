«То, что творят продавцы наркотиков, равносильно убийству». Большой разговор с Олегом Гайдукевичем

Ответственность за распространение наркотиков в нашей стране наступает с 14 лет, а наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Если же в результате сбыта психотропов умер человек, вердикт суда будет еще более суровым – до 25 лет с конфискацией имущества.

Сергей Шуманский, ведущий:

Кто сегодня употребляет наркотики, а кто их распространяет? В чем разница между наркоманом и драгдилером? И как уберечь наших детей от смертельной опасности? Об этом и не только поговорили с депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Гайдукевичем. Сергей Шуманский:

Проблема существует. Проблема наркомании, проблема употребления. Как проблема употребления, так и проблема распространения наркотиков. И я думаю, что вы можете поговорить на эту тему не только с точки зрения депутата, но еще и с точки зрения правоохранителя. Вы не в таком далеком прошлом работали в правоохранительных органах и наверняка были с этой проблемой лицом к лицу. Что изменилось, допустим, за 10 лет? Как модернизировалось проблема наркомании в нашей стране? Декрет Президента спас много людей. Как изменилась проблема наркомании в Беларуси за 10 лет?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Многое изменилось. Я вспоминаю времена, когда я работал в МВД. Я помню, как на самом деле ситуация менялась по мере развития наркоиндустрии, ведь, когда я приходил в милицию в 1990-е годы, основной наркотик был натуральный. Это был кокаин, героин, мак. Все, что было, дорогое. А потом началась волна синтетических наркотиков. Это было страшно. Почему? Потому что основная проблема – это их дешевизна. На самом деле наркотики очень сильно подешевели для потребителя, это стало страшно. И я вспоминаю время, когда фактически Президент своим декретом в свое время спас страну, потому что нас захлестнула эта проблема.

Олег Гайдукевич:

Я помню, что у правоохранителей не хватало механизмов, что с этим бороться. И я помню матерей, которые заходили ко мне в кабинет, а у них умирали дети от наркотиков, от синтетических, страшных. И они спрашивали, почему так происходит? И это я к чему сейчас говорю? Когда слышу сейчас и 5-6 лет назад, голоса о том, что у нас надо либерализировать законодательство в этой сфере, что надо сделать мягче законодательство, что не надо бороться, что давайте чуть ли не легализуем, я бы очень хотел, чтобы эти люди пообщались с этими родителями, которые потеряли детей из-за наркотиков, которые лишились всего. И потом, когда вышел декрет Президента на эту тему, конечно же, мы, работая в МВД, в тесном сотрудничестве с другими проохранительными органами, переломили ситуацию на мой взгляд. На самом деле переломили. Наркоманию не победишь, ни в одной стране мира нет такого, чтобы победили, но спасли много очень детей, спасли очень много людей. Привлекли к ответственности огромное количество дилеров, в том числе боролись не только по хвостам бить, задержать мелкого распространителя – нет. Задача всегда ставилась устанавливать каналы поставки. Сергей Шуманский:

Еще такая проблема возникла. Понятно, что изменился вид этих наркотиков – синтетика в основном. Они дешевые, легкодоступные стали, и их реализация ушла в интернет. Соответственно, основное, на кого это направлено, – это молодежь и дети. Чем страшны синтетические наркотики?

Олег Гайдукевич:

Самое страшное, 10-12 лет есть случаи, 14 лет. Синтетические наркотики чем страшны? Я всегда, когда с родителями общаюсь, как депутат выступаю, объясняю: вы должны понимать, что можно умереть с первого раза. У нас же как дети могут рассуждать? Ну, попробую один раз, одноклассник попросил, мода, прочитал в интернете, завлекся. Самое страшное в этой теме, что умереть можно с первого раза. И на мой взгляд, то, что мы законодательство изменили в сторону ужесточения в свое время, это была не инициатива правоохранительных органов. Президент поддержал ее, вник в эту проблему. Мы спасли очень много людей от этого. То есть на самом деле, когда кто-то говорит: «Жесткие наказания – лишение свободы на максимальные сроки», я считаю, что это нормально, потому что то, что творят люди, которые продают наркотики, равносильно убийству человека. Это убийство. А когда я слышу «легализация легких наркотиков» – это люди, которые не разбираются в том, что рано или поздно легализация легких наркотиков приводит к росту других наркотиков. И хороших наркотиков не бывает. Лучший наркотик – это спорт, плавание, бег. Вот какой должен быть наркотик у наших детей. Этому мы должны учить их, а не дискутировать, какой наркотик полезный, какой меньше вреда приносит. Все приносит вред. Почему нужно запретить электронные сигареты?

Олег Гайдукевич:

И электронные сигареты к чертовой матери запретить – это моя позиция. Никаких электронных сигарет! Сейчас повально курит молодежь. Никаких энергетических напитков! Ничего хорошего это для нашего поколения, для молодежи не несет. И пусть моя позиция звучит жестко, но на самом деле я считаю, что все это должно продаваться в специализированных магазинах. И очень узкий круг их должен покупать. Но почему мы не идем сразу по этому пути? А Президент на эту тему тоже когда-то говорил. Запреты одни приводят к росту нелегальных, если все позапрещать. А наркотики должны быть запрещены жестко – это точно. Все остальное надо смотреть, чтобы не вырос рост нелегальной торговли. Как помните, сухой закон ввели в СССР? К чему это привело? Одеколон пили, и на каждой свадьбе – якобы свадьба трезвая, а все пьют, вместо компота налита водка. То есть надо все умно делать. Я считаю, что наша страна двигается в вопросах борьбы с наркотиками в правильном направлении. Сергей Шуманский:

Здесь еще один нюанс возник. Это тоже связано с модернизациями, омоложением наркомании как проблемы. Сейчас детей завлекают уже в распространение наркотиков, потому что распространение стало тоже другим. Это через мессенджеры, соцсети. Соответственно, вроде как ничего сложного и они, нельзя сказать, что не понимают… Как обезопасить детей от наркоторговли и зависимости?

Олег Гайдукевич:

Это огромные деньги. Какой соблазн? Почему наркоторговля в мире неискоренима на сегодня? Это огромные деньги, миллионы, миллиарды долларов. Кто откажется от таких денег? И тут какой соблазн для ребенка заработать?! Ему там сказки рассказывают, сколько он заработает. Поэтому где-то кто-то срывается и идет на это дело. Здесь важна наша просветительная работа. Ездить в школы, институты, общаться с молодежью, рассказывать, что это, законодательство рассказывать. Рассказывать, к чему это может привести, чтобы люди понимали, что можно сломать свою жизнь за один день, за один час в погоне за какими-то легкими, как кажется, деньгами, за наживой, что он там сможет за месяц заработать несколько тысяч долларов или тысячу долларов. Все это может сломать жизнь на десятилетия не только ему, но всей его семье. Родителям, близким, и жизнь пойдет совсем в другом направлении.

Сергей Шуманский:

В этой связи может быть и родителям надо больше внимания уделять, если идет речь про детей. Олег Гайдукевич:

Государство, конечно, должно и проводит политику в этом направлении. Это такой организатор. Он все это на законодательном уровне решает, но в первую очередь МВД работает, КГБ работает, школы, институты, общественники, партии, но все идет из семьи. Конечно же, все это должно быть в семье. И самое главное, что родители должны знать. Я как бывший начальник районного управления МВД, человек, который отработал много лет в системе МВД, могу сказать, что ни одна семья от этого не застрахована. Не надо думать, что если вы благополучная семья, родители занимают хорошие должности, все культурные, интеллигентные, то вы застрахованы от этой проблемы. К сожалению, никто от этого не застрахован, поэтому родители не должны расслабляться. Они должны постоянно общаться со своими детьми, разговаривать откровенно на эти темы. Следить даже, чтобы ребенок был под контролем, чтобы он был занят делами, чтобы он общался в правильной среде. Все это зависит от родителей. Конечно, объяснять, разговаривать, говорить, рассказывать, без этого ничего не будет. Никогда государство за родителей их функцию не выполнит. Сергей Шуманский:

А в парламенте насколько часто эта проблема поднимается? Как часто проблема наркомании поднимается в парламенте?

Олег Гайдукевич:

Я бы хотел сказать, что парламент не автономно работает, ведь депутаты работают в тесном контакте с правоохранительными органами. Это очень важно, потому что мы внимательно слушаем те запросы правоохранителей, которые есть, в том числе судов, прокуратуры, МВД. Ведь любое законодательство надо периодически корректировать. И в этом созыве мы несколько раз обращались к тематике именно борьбы с наркотиками. Я не буду сейчас каждую статью разбирать. Мы уже не один раз это делали, но и сейчас опять стоит вопрос, что, может быть, надо и дальше это законодательство корректировать, но, поверьте мне, не в сторону смягчения, не в сторону легализации, уж точно этого в нашей стране не предвидится и слава богу. А в сторону того, чтобы нашим правоохранителям было легче выявлять эти преступления, они могли более эффективно работать. И здесь ежедневная работа с МВД идет, консультации. И когда соответствующая работа закончится, когда накопится пласт тех изменений, которые надо будет внести в законодательство, мы обязательно это сделаем. На сегодня пока эта работа идет, потому что мы внимательно с МВД отслеживаем, что им нужно, чтобы более эффективно работать в этой теме. Мы работаем с судами, прокуратурой, чтобы еще больше исключить любые возможности, чтобы кого-то там незаконно привлечь. Мы правовое государство. Депутаты работают не на одно какое-то ведомство – они работают на страну. Поэтому мы учитываем мнения МВД, КГБ, суда, прокуратуры и вырабатываем оптимальный механизм, чтобы законопроект действительно был проработанным и решал несколько проблем. Первое – это законности, самое главное, неотвратимости наказания и, безусловно, эффективности работы в борьбе с наркотиками. Сергей Шуманский:

Мы уже сказали не один раз о том, что искоренить эту проблему полностью, наверное, невозможно. Почему искоренить проблему незаконного оборота наркотиков во всем мире невозможно?

Олег Гайдукевич:

Мы транзитное государство, мы должны понимать, что наркоторговля… У нас мало производится наркотиков, но какие-то лаборатории были, МВД работает, задерживают. В основном к нам поставляют из других стран. И это целый бизнес для некоторых стран. Естественно, это будет продолжаться, поэтому здесь одна Беларусь не решит эту проблему. Очень важна координация работы на международном уровне. Очень важно работать с другими странами. Совсем недавно громкое дело было, когда наши правоохранители совместно с правоохранителями России и других стран задержали огромную партию наркотиков. И такие дела не редкость. Здесь, конечно, международное сообщество должно понимать, что это общая проблема, с ней надо бороться. Не все страны готовы это делать, не все идут так навстречу, как надо. Это проблема, которая должна подниматься регулярно в ООН. Кстати, Беларусь – одна из тех стран (говорю как депутат, который работает в международной комиссии парламента в том числе), которая является одним из лидеров в ООН именно по инициативам в этой сфере. То есть мы реально поднимаем это на самом высоком, международном уровне. И не просто поднимаем, а предлагаем реальные рычаги, механизмы, как улучшить борьбу с наркотиками во всем мире и спасать не только наших, а всех детей в мире, потому что это страшно. Следует больше времени уделять подросткам, разговаривать с ними и рассказывать об этом зле