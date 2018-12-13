В Мингорисполкоме рассказали, каким будет новогодний салют в 2018 году

Новости Беларуси. В Мингорисполкоме сообщили, каким будет новогодний салют в 2018 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Увидеть его можно будет из трех точек города.

Самое масштабное шоу организуют у Дворца спорта. Фейерверк начнется в 1.30 и продлится 11 минут. К слову, это на 4 минуты меньше, чем в прошлом году. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении.

Салют запустят также во Фрунзенском районе – у Ледового дворца в 1.30 и в парке Уго Чавеса в 2 часа ночи.