Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева?

Цены на зеленые деревья выросли по сравнению с 2017 годом, однако этот момент легко компенсируется новыми идеями отечественных лесничих.

Новости Беларуси. Более 150 тысяч новогодних елок планируют продать в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Незаменимый атрибут Нового года в этом году начнут продавать с 21 декабря. Купить зеленые деревья все желающие смогут на рынках и специальных ярмарках. Только в Пуховичском районе хвойные деревья и новогодние букеты появятся сразу в 11 местах.

К большим ярмаркам на Пуховщине начали готовиться не за пару месяцев, как обычно, а гораздо раньше. Два года назад на специальном лесном полигоне высадили 4 тысячи молодых елочек. Некоторые из этих малюток будут украшать дома пуховчан только в 2023 году.