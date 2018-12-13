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Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева?

13 декабря 2018 19:07
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Новости Беларуси. Более 150 тысяч новогодних елок планируют продать в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Цены на зеленые деревья выросли по сравнению с 2017 годом, однако этот момент легко компенсируется новыми идеями отечественных лесничих.

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева? -1

Незаменимый атрибут Нового года в этом году начнут продавать с 21 декабря. Купить зеленые деревья все желающие смогут на рынках и специальных ярмарках. Только в Пуховичском районе хвойные деревья и новогодние букеты появятся сразу в 11 местах.

К большим ярмаркам на Пуховщине начали готовиться не за пару месяцев, как обычно, а гораздо раньше. Два года назад на специальном лесном полигоне высадили 4 тысячи молодых елочек. Некоторые из этих малюток будут украшать дома пуховчан только в 2023 году.

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева? -4

Впрочем, при выборе зимнего дерева экологи советуют взвесить все «за» и «против». Например, сосны, в отличие от елок, будут дольше создавать новогоднюю атмосферу, но доставят неудобство большим количеством смолы.

Понятно, что ценник на таких долгожителей будет выше, чем у «одноразовых» елочек. Однако при правильном уходе деревья в кадках могут стать популярнее искусственных деревьев.

Все подробности – в видеоматериале корреспондента Вадима Смоляка.

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева? -7

Как правильно выбрать новогоднюю ёлку, и какой штраф грозит за незаконную вырубку дерева? -9

# Новый год # общество # Фотофакт

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