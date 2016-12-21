Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт – о причинах громких кадровых назначений 21 декабря

Новости Беларуси. О причинах громких кадровых назначений журналистам 21 декабря рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси. Наталья Эйсмонт также прокомментировала задачи по обновлению Администрации Президента, поставленные главой государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналист:

Глава государства, перед тем, как озвучить решение о назначении главой Администрации Президента Натальи Кочановой, отметил, что при принятии этого решения рассматривались абсолютно различные варианты и предложения, в том числе звучавшие из уст представителей оппозиции, в Интернете много слухов ходило о возможных решения в Администрации. Так почему же выбор пал именно на Наталью Ивановну Кочанову?

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Вы знаете, говоря о причинах этого назначения, наверное, в первую очередь следует говорить о личных качествах Натальи Ивановны. Во-первых, это человек коллективный. И это качество проявлялось на всех этапах ее деятельность: от зампреда горисполкома до вице-премьера. И что немаловажно, именно так ее характеризовали и бывшие, и настоящие подчиненные. Безусловно, Наталья Ивановна очень профессиональный человек. Она глубоко и подробно вникала и вникает во все вопросы и проблемы. Конечно, она человек неравнодушный, надежный, преданный государству. Суммируя все эти качества, Президент и определил Наталью Ивановну как оптимального кандидата для руководства коллегиальным органом, коим и является Администрация Президента. Именно этот орган будет беспристрастно и профессионально оценивать и отбирать все предложения, идеи и решения, выносить их на рассмотрение Президенту.

Журналист:

Еще одно достаточно неожиданное кадровое решение – это назначение Максима Рыженкова первым заместителем главы Администрации Президента. Скажите, какими аргументами глава государства руководствовался, принимая это решение? И почему именно Максим Рыженков?

Наталья Эйсмонт:

Говоря о назначении первого заместителя главы Администрации, как вы сказали, о неожиданном назначении, я бы сразу определила три основных момента: во-первых, молодость, во-вторых, опыт, в-третьих (основной момент), перспектива. Работая на самых различных должностях – на дипломатическом поприще, в Национальном олимпийском комитете, Максим Владимирович Рыженков зарекомендовал себя как человек с огромным количеством перспективных идей и предложений. В силу специфики деятельности он часто бывал за рубежом, многое видел, знакомился с разными странами, их спецификой и много общался с людьми. Это тот самый полезный опыт. Как видится Президенту, исходя из всего этого Максим Владимирович может привнести в работу Администрации нечто новое и интересное. И, конечно, эффективно работать на закрепленных за ним направлениях. Это в первую очередь идеология и организационные вопросы.

Журналист:

Скажите, пожалуйста, как в целом глава государства видит работу Администрации Президента, в каком направлении необходимо совершенствовать ее деятельность, какие здесь даны наиболее важные поручения?

Наталья Эйсмонт:

Администрация Президента, и это главное, – думающий, профессиональный и, конечно, коллективный орган. Именно таким его видит Президент. Это политический штаб, но он ни в коем случае не должен подменять собой другие государственные органы. Скорее, он должен быть мощным экспертным центром при Президенте. Как вы слышали, сегодня перед новым руководством Президент поставил задачу подготовить план реформирования Администрации. При этом абсолютно точно, что основные направления деятельности за Администрацией останутся. Это идеология, кадровые, многочисленные организационные вопросы, подготовка выступлений Президента. При этом с сегодняшнего дня новыми дополнительными функциями наделяются некоторые должностные лица. Я говорю о пресс-секретаре Президента, а также о помощнике – Николае Корбуте.

Журналист:

Говоря о необходимости реформирования и совершенствования работы Администрации Президента, глава государства произнес такое слово, как «обновление». Что все-таки имеется в виду?

Наталья Эйсмонт:

Думаю, что термин «обновление» сейчас как никогда становится актуальным для нашей системы госорганов в целом. Не зря сегодня во время кадровых назначений Президент очень много внимания уделил именно вопросам оптимизации. Что касается непосредственно Администрации, то в первую очередь Президент хочет видеть здесь преданных государству людей, способных и желающих работать. При этом, когда мы говорим об обновлении, то совсем не обязательно речь идет именно о возрасте человека. В первую очередь мы заостряем внимание на энергии, желании, трудолюбии и трудоспособности. Согласитесь, все эти качества могут быть присущи человеку в любом возрасте. Именно таким должен быть работник Администрации Президента и в целом госслужащий, над поднятием статуса которого Президент сегодня тоже поручил подумать и поработать отдельно.