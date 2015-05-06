Пресс-диалог «Роль СМИ в укреплении белорусской государственности»

Новости Беларуси. 6 мая в Минске прошел пресс-диалоге "Роль СМИ в укреплении белорусской государственности" на XIX Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі".

Повышение качества национального контента - одна из важнейших задач современных СМИ. Такое мнение высказала министр информации Беларуси Лилия Ананич. СМИ должны развиваться, и контент информационного национального пространства - забота как главного редактора, так и каждого журналиста, считает Лилия Ананич.

В Беларуси распространяется более 4 тыс. зарубежных СМИ, есть возможность принимать любые телеканалы со спутника, вещают около 200 зарубежных телеканалов, развивается национальная пресса. В информационном поле страны зарегистрировано 1 тыс. 573 печатных СМИ, 101 телепрограмма.