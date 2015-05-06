В Дрогичинском районе учащиеся колледжа установили памятный крест на могиле погибшего в 1944 году солдата

Новости Беларуси. В списках значится! В Дрогичинском районе учащиеся профессионального колледжа установили памятный крест на могиле погибшего в 1944 году солдата. За безымянным захоронением более трех десятилетий ухаживали местные жители. Сейчас, говорят старожилы, пришло время передать память по наследству молодому поколению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ сохранение памяти о Великой отечественной читает делом личным.

В июле 1944 ожесточенные бои шли буквально за каждую пядь этого края. Перед наступающими частями Красной Армии двигались небольшие отряды конной разведки. 16 июля под Горицей два разведчика приняли бой. Один из них погиб и был похоронен на сельском кладбище.

Семен Соловейко, житель деревни Горицы:

Мы все время убираем эту могилку. Наши родственники тут, наши предки тут. Заодно уже убираем здесь – так пошло традицией.

Семен Соловейко за этой могилой ухаживает почти 40 лет. Говорит, пришло время передать «эстафету» памяти молодым.

Сергей Рагулин, студент Дрогичинского аграрного лицея, на кладбище пришел без цветов, зато с рабочим инструментом. О войне молодой человек знает из рассказов прабабушки. И уверяет: для него память о солдатах 40-ых – не просто слова, а личное дело.

На могилу неизвестного солдата ребята установили крест и памятную табличку. Благоустройство и наведение порядка теперь они берут на себя.

Сергей Рагулин, студент областного аграрно-производственного профессионального лицея Дрогичина:

Это моя земля, моя история. Я должен этим заниматься. Для чего это нужно? Для того, чтобы помнил о том, что случилось, и как наша страна победила.

Максим Евкович, студент областного аграрно-производственного профессионального лицея Дрогичина:

Хотелось, чтобы узнали им, фамилию, где проживал. Думаю, его ищут родственники.

Семен Степанович помнит: документы у погибшего забрали его однополчане. Сейчас студенты вместе с краеведами среди тысячи фамилий пытаются установить имя неизвестного бойца.

Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня по этой второстепенной дороге редко проезжает машина. В 1941 она была основанной трассой, именно по ней шли колонны немецких войск, по ней же «гнали» военнопленных в сопровождении конвоя. Тех, кто не мог идти дальше, расстреливали прямо у обочины дороги.

События более чем 70-летней давности Анна Никифоровна помнит, «как будто вчера». Место, где 12 летней девочкой, она нашла убитых красноармейцев, давно поросло травой, но «верная примета» – старая липа, не дает окончательно потерять могилу.

Анна Жигулич, жительница деревни Толково:

Я пасла корову. Смотрю – солдатики лежат. Пошла к тетке своей. Она днем не пошла, шли пленные. А вечером взяла лопату, выкопала ямку и захоронила их.

Эта безымянная могила – нигде неучтенное воинское захоронение. Анна Жигулич – последняя из местных жителей, кто помнит о двух погибших военнопленных.

Женщина надеется: краеведы смогут вернуть из забвения их имена, и не прервется «памяти связующая нить».