Ливни, грозы и шквалистый ветер накроют Беларусь в среду и четверг

Новости Беларуси. Неприятный сюрприз приготовила для белорусов погода. В стране в ближайшие дни ожидаются дожди и грозы.

В среду в период с 15.00 до 21.00 по западу республики ожидаются грозы, сильные дожди, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Ненастная погода сохранится и в ближайшие сутки. 7 мая, в четверг, на большей части территории республики ожидаются сильные дожди. Ночью и утром во многих районах – грозы, местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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8 мая погоду обусловит теряющий активность атмосферный фронт. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +3..+10°С, максимальная днем +13..+20°С.

9 мая погоду в Беларуси будет определять область повышенного давления. Ожидается преимущественно без осадков погода, лишь днем в крайних восточных районах возможны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+7°С, по востоку до +9°С, на почве и местами в воздухе заморозки до 0..-3°С; максимальная днем +15..+20°С, по юго-западу до +22°С.