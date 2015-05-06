Минск: 6 мая вечером пройдёт финальная репетиция Парада в честь Дня Победы (график изменений движения транспорта)

Новости Беларуси. 6 мая вечером в Минске пройдёт финальная репетиция Парада в честь Дня Победы. 250 единиц боевой техники, колонны военнослужащих, спортивно-хореографическое шествие – действо обещает быть ярким, как и дата, которую отмечаем.

В связи с репетицией парада в честь 70-летия Победы 6 мая в Минске будет ограничено движение на улицах, задействованных для прохождения военной техники.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Движение транспорта будет закрываться в Минске поэтапно на время прохождения механизированной транспортной колонны. Ориентировочно, она начнет свое движение с 5 часов вечера из военного городка к микрорайоне Уручье к центру. В 7 часов вечера колонна будет на проспекте Машерова, и уже с 10 часов вечера на участке от улицы Тимирязева до улицы Красной будет ограничено движение.

Мы рекомендуем водителям учитывать эту информацию и выбирать объездные маршруты. Также с учетом того, что уже с 5 часов вечера транспортная колонна будет двигаться в центр города и улицы будут перегружены, мы рекомендуем водителям не создавать дополнительных заторов, экономить свое личное время и воспользоваться услугами метрополитена.

Кроме того, пройдёт тренировка молодёжно-спортивного театрализованного шествия, в связи с чем движение на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет закрыто с 9 вечера и до полуночи.

С учётом этой информации водителям стоит заранее продумать маршрут, чтобы избежать пробок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.