Пресс-центр <Славянского базара в Витебске> начал работу

В городе на Двине состоялось открытие пресс-центра фестиваля <Славянский базар в Витебске>. Марафон многочисленных мероприятий представителей СМИ, прибывших освещать форум и гостей областного центра, приехавших отдохнуть и насладиться праздничной атмосферой, - начался.

Как отметил в своем приветственном слове заместитель министра информации Беларуси Сергей Булацкий, в нынешнем году только по линии министерств информации и иностранных дел на фестивале аккредитовано свыше 250 представителей СМИ, не считая постоянных информационных партнеров - Белтелерадиокомпании и Всероссийской государственной телерадиокомпании. Всего освещать события форума собралось около 300 журналистов из разных стран.

Программа юбилейного фестиваля очень насыщенная и разнообразная, в ней каждый сможет найти для себя что-то интересное. Обращаясь к журналистам, заместитель министра пожелал, чтобы в материалах о фестивале <отразился дух фестиваля - его открытость и дружелюбность>.