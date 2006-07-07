Пресс-центр <Славянского базара в Витебске> начал работу

Как отметил в своем приветственном слове заместитель министра информации Беларуси Сергей Булацкий, в нынешнем году только по линии министерств информации и иностранных дел на фестивале аккредитовано свыше 250 представителей СМИ, не считая постоянных информационных партнеров - Белтелерадиокомпании и Всероссийской государственной телерадиокомпании. Всего освещать события форума собралось около 300 журналистов из разных стран.
Программа юбилейного фестиваля очень насыщенная и разнообразная, в ней каждый сможет найти для себя что-то интересное. Обращаясь к журналистам, заместитель министра пожелал, чтобы в материалах о фестивале <отразился дух фестиваля - его открытость и дружелюбность>.