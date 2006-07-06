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На съезде профсоюзов говорили о проделанной работе и строили планы на будущее

06 июля 2006 14:37
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10 месяцев прошло с последнего съезда этой организации. Низкий уровень безработицы, рост заработной платы, решение проблемы с ее несвоевременной выплатой - это только некоторые примеры созидательной работы профсоюзов. О достижениях и задачах на будущее говорили 6 июля на втором Пленуме самой массовой общественной организации.

Явка на второй пленум была  практически 100-процентной. В холле Республиканского дворца профсоюзов помимо активистов много гостей. В их числе и представители  городской  власти.  Перед пленумом, необходимые формальности: выбор рабочих органов конференции, секретариата и  определение  регламента. 

В докладе председатель Федерации профсоюзов Леонид Козик подчеркнул, что сегодня смело можно говорить о конструктивном диалоге профсоюзов и руководства страны.  Именно благодаря этому, организация выполнила почти все задачи, поставленные на прошлом съезде. До запланированного среднего заработка уже добрались, теперь на повестке дня - своевременность выплаты зарплаты.   Продолжается  борьба за <коллективные договора> и надлежащее их выполнение. На особом контроле - охрана труда и бесплатная медицинская помощь. Сегодня для профсоюзов недостаточно просто обозначить проблему, важно ее еще и решить.

Планируется упорядочить деятельность городских, районных и независимых профсоюзов. Для этого разрабатывается новый проект закона  о деятельности  организации.

# общество

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