На съезде профсоюзов говорили о проделанной работе и строили планы на будущее

Явка на второй пленум была практически 100-процентной. В холле Республиканского дворца профсоюзов помимо активистов много гостей. В их числе и представители городской власти. Перед пленумом, необходимые формальности: выбор рабочих органов конференции, секретариата и определение регламента.
В докладе председатель Федерации профсоюзов Леонид Козик подчеркнул, что сегодня смело можно говорить о конструктивном диалоге профсоюзов и руководства страны. Именно благодаря этому, организация выполнила почти все задачи, поставленные на прошлом съезде. До запланированного среднего заработка уже добрались, теперь на повестке дня - своевременность выплаты зарплаты. Продолжается борьба за <коллективные договора> и надлежащее их выполнение. На особом контроле - охрана труда и бесплатная медицинская помощь. Сегодня для профсоюзов недостаточно просто обозначить проблему, важно ее еще и решить.
Планируется упорядочить деятельность городских, районных и независимых профсоюзов. Для этого разрабатывается новый проект закона о деятельности организации.