Не смотря на жару, кровельщики работают не покладая рук

Материалы используют не только новые и надежные, но и более дорогие. Поэтому отремонтировать все крыши сразу не хватает средств. Донимает рабочих и жара: что касается соблюдения технологии - она в самый раз, а вот для самочувствия - не очень.

:Владимир Петрашевич возглавляет жилищно-эксплуатационное управление №41 ЖРЭО Ленинского района всего три года. В коммунальную службу пришел с должности директора завода. Говорит, что на производстве было легче: можно было просчитать ситуацию. А вот с жильцами работать сложно. Особенно, когда дело касается текущего ремонта кровель. Каждому хочется, чтобы крышу над его подъездом залатали в первую очередь.

Немало и производственных нестыковок. Например, с подвозом материалов и вывозом строительного мусора. Там, где нет дорожек, машинам приходиться заезжать на зеленую зону, а строителей наказывают. Тем не менее, пока светит солнце ремонт кровель идет полным ходом. В Ленинском районе, например, из запланированных по текущему ремонту 47 тысяч квадратных метров, залатали почти половину.

Всего же в столице планируется отремонтировать 548 тысяч квадратных метров кровель. Из них 457 тысяч по текущему ремонту, еще 90 тысяч - по капитальному. А насколько качественно выполнены работы, покажут первые дожди.