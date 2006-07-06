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Не смотря на жару, кровельщики работают не покладая рук

06 июля 2006 14:40
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Материалы используют не только новые и надежные, но и более дорогие. Поэтому отремонтировать все крыши сразу не хватает средств. Донимает рабочих и жара: что касается соблюдения технологии - она в самый раз, а вот для самочувствия - не очень.

:Владимир Петрашевич  возглавляет жилищно-эксплуатационное управление №41 ЖРЭО Ленинского района всего три года. В коммунальную службу пришел с должности директора завода.  Говорит, что на производстве было легче: можно было просчитать  ситуацию. А вот с жильцами работать сложно. Особенно, когда дело касается текущего ремонта кровель. Каждому хочется, чтобы крышу  над его  подъездом  залатали в первую очередь.

Немало и производственных нестыковок. Например, с подвозом материалов и вывозом строительного мусора. Там, где  нет дорожек, машинам приходиться  заезжать на зеленую зону, а строителей  наказывают. Тем не менее, пока  светит солнце ремонт кровель идет полным ходом. В Ленинском районе, например, из запланированных  по текущему ремонту 47 тысяч квадратных метров, залатали почти половину.

Всего же в столице планируется  отремонтировать 548  тысяч квадратных метров кровель. Из них  457  тысяч  по текущему  ремонту, еще 90 тысяч -  по капитальному. А насколько качественно  выполнены работы, покажут  первые дожди.

# общество

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