Белорусская станция в Антарктиде будет открыта уже до конца 2006 года

Об этом сообщил директор Института проблем использования природных ресурсов и экологии Академии наук Беларуси академик Владимир Логинов. Она разместится в районе горы Вечерняя на побережье моря Космонавтов. Базой для ее создания станет станция, переданная на безвозмездной основе Российской Федерацией.

По словам академика, строить новую станцию Беларуси нецелесообразно, так как это весьма затратно. На возведение объекта требуется не менее 10 млн. долларов. Кроме того, аналогичная сумма необходима ежегодно на то, чтобы фрахтовать судно для доставки топлива, оборудования и продуктов.

Соседство с сезонной российской станцией "Молодежная" может гарантировать в ближайшие 5 - 10 лет судообеспечение, т.к. попутная доставка груза обойдется значительно дешевле. В ноябре текущего года группа белорусских специалистов отправится на станцию, чтобы подготовить ее к круглогодичному проживанию ученых.f