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Карту гостя можно будет купить в аэропорту Минска

03 апреля 2018 20:12
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Новости Беларуси. Больше сотни иностранцев уже заказали карту гостя Минска. 2 апреля эта услуга была доступна в любом уголке мира онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Карту гостя можно будет купить в аэропорту Минска-1

А уже 3 апреля бонусные карты можно приобрести на железнодорожном вокзале и в специализированных точках продаж в Верхнем городе, вскоре появятся в национальном аэропорту. Доступны пластиковые носители и для жителей регионов нашей страны.

Кстати, в скором времени эти карточки будут наполнены информацией о достопримечательностях не только Минска, но и всей Беларуси.

Карту гостя можно будет купить в аэропорту Минска-4

Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Человек имеет скидки на всех тех объектах, которые включены в эту карту. Это точки общепита, торговая сеть (более 50 магазинов в настоящее время), два экскурсионных автобуса, прокат автомобилей и велосипедов. Получив это продукт, человек кроме экономии имеет возможность самостоятельно составить тот маршрут, который ему удобен и который ему наиболее интересен.

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# общество # Туризм # Фотофакт # Борис Васильев

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