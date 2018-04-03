Карту гостя можно будет купить в аэропорту Минска

Новости Беларуси. Больше сотни иностранцев уже заказали карту гостя Минска. 2 апреля эта услуга была доступна в любом уголке мира онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Больше сотни иностранцев уже заказали карту гостя Минска. 2 апреля эта услуга была доступна в любом уголке мира онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
А уже 3 апреля бонусные карты можно приобрести на железнодорожном вокзале и в специализированных точках продаж в Верхнем городе, вскоре появятся в национальном аэропорту. Доступны пластиковые носители и для жителей регионов нашей страны.
Кстати, в скором времени эти карточки будут наполнены информацией о достопримечательностях не только Минска, но и всей Беларуси.
Борис Васильев, директор УП «Мингорсправка»:
Человек имеет скидки на всех тех объектах, которые включены в эту карту. Это точки общепита, торговая сеть (более 50 магазинов в настоящее время), два экскурсионных автобуса, прокат автомобилей и велосипедов. Получив это продукт, человек кроме экономии имеет возможность самостоятельно составить тот маршрут, который ему удобен и который ему наиболее интересен.
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