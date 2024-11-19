Международный фестиваль современной хореографии пройдёт в Витебске

Витебск готовится принять XXXV Международный фестиваль современной хореографии, который стартует 20 ноября. На участие заявлено 185 артистов из более чем 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Витебск готовится принять XXXV Международный фестиваль современной хореографии, который стартует 20 ноября. На участие заявлено 185 артистов из более чем 10 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейная программа обещает быть особенно насыщенной и разнообразной, способной удивить даже самых искушенных зрителей. Фестиваль откроется международным конкурсом современной хореографии, который задаст тон всему мероприятию. В дальнейшем зрители смогут насладиться постановками-откровениями, уникальными выставками и яркими мастер-классами.
Марина Романовская, заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры «Витебск»:
Юбилей уже большой, но 35 еще все-таки не 50. Поэтому мы немножко (с точки зрения, что это все-таки юбилейный фестиваль) постарались подобрать программу, чтобы в ней были уже для нашего фестиваля произведения, которые стали классикой, и абсолютно новые, премьерные. Как и должно быть на фестивале, когда ждут новые работы. И что волнует хореографа, какое откровение они привезут на этот раз.
Торжественное закрытие фестиваля пройдет 24 ноября в концертном зале «Витебск». В программе церемония награждения лауреатов конкурса и спектакль «Красота» – совместный проект белорусского молодежного театра и пермского театра «Балет Евгения Панфилова».