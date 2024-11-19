Международный фестиваль современной хореографии пройдёт в Витебске

Марина Романовская, заместитель генерального директора по специальным проектам Центра культуры «Витебск»:

Юбилей уже большой, но 35 еще все-таки не 50. Поэтому мы немножко (с точки зрения, что это все-таки юбилейный фестиваль) постарались подобрать программу, чтобы в ней были уже для нашего фестиваля произведения, которые стали классикой, и абсолютно новые, премьерные. Как и должно быть на фестивале, когда ждут новые работы. И что волнует хореографа, какое откровение они привезут на этот раз.