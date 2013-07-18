Премьер-министр Михаил Мясникович по поручению Президента вручил госнаграды

Новости Беларуси. Премьер-министр Михаил Мясникович по поручению Президента вручил 18 июля государственные награды. Торжественная церемония прошла во Дворце республики.

Обращаясь к собравшимися, премьер подчеркнул, что благополучие государства напрямую зависит от человеческого потенциала. В своем выступлении Михаил Мясникович затронул и ряд важных тем. В частности, сообщил, что реальная заработная плата в Беларуси должна составить в среднем по стране 625 долларов США.

Михаил Мясникович упомянул о предстоящей уборочной кампании. По мнению премьер-министра, у наших хозяйств есть все возможности для того, чтобы провести ее на высоком уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

При соблюдении всех технологий мы можем обеспечить и прирост вала, и урожайности, и зерновых, и других культур при соответствующем соблюдении технологии. Разумно использовать надо технические средства, которые сегодня имеются на вооружении у наших крестьян. Будет прибавка за счет рационального отношения, потому что биологически у нас урожай достаточно неплохой. Его надо убрать без потерь. Это будут и те средства, дополнительно заработанные, для того чтобы рассчитаться за эту высокотехнологическую технику.

Медали «Франциска Скорины» и «За трудовые заслуги», а так же благодарности от Главы государства сегодня удостоились больше ста человек. Это медицинские работники, деятели культуры, руководители предприятий, представители силовых структур, сфер науки и образования. Для некоторых такая награда из рук премьер-министра именно в этот день оказалась символичной.

Иван Дубик, начальник УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь»:

Это оценка многолетнего труда. В следующем году исполнится 50 лет моей трудовой деятельности.

Надежда Ануфриева, директор УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок»:

Награда руководителю – это награда всему коллективу за его плодотворный труд. В этом году «Зубренку» 44 года. За этот период отдохнуло в нем огромное количество детей, потому что каждый год мы принимаем по 14,5 тысяч детей.

Сергей Довгялло, председатель СПК «Дружба-Автюки»:

Очень много у нас строится жилья. За последние годы построено более 70 домов. В этом году мы построили 8 домов.