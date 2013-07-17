Андрей Кобяков: Устранение недоделок при строительстве должно быть финансово обеспечено

Новости Беларуси. Проблемы строительной отрасли в Беларуси, как и прежде, на повестке дня заседания рабочей группы. И если сегодня вопрос с количеством долгостроев постепенно решается, то о качестве зачастую забывают. По мнению Главы Администрации Андрея Кобякова, самый действенный в таких случаях способ контроля — финансовый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Думали, что построят быстро, но, увы, не получилось. То ли ошибка проектного института, то ли дело в геологии. Из-за подземных вод со стройкой пришлось повременить.

Сегодня дома на Якубова в списке долгостроев нет. Вычеркнули. Помог контроль, на высшем уровне.

Владимир Грицай, ведущий специалист по техническому надзору КУП «УКС Администрации Ленинского района Минска»:

Из-за того, что было неритмичное финансирование, затянулось до июня-месяца. Но дом получился хороший...

Сергей Ивашко, дольщик:

Ходили, смотрели недоработки. Скоро получим ключи. Окончательную сумму не знаем, потому что говорят, что в течение двух месяцев разберутся с финансовыми вопросами.

А вот Маргарита Панько свой будущий дом видела разве что на бумаге. Да и то, ответственные заявляют: «Проект не окончательный». В буквальном смысле тормозят стройку проектировщики. Причём уже третий год!

Маргарита Панько, член ЖСПК «Подшипник — 2010»:

Мы не имеем строительного проекта, прошедшего экспертизу.

В итоге вместо квартир строят разве что стены непонимания. Тем временем, уходит время, а вместе с ним надежда на льготные кредиты и последний шанс решить наболевший квартирный вопрос.

Елена Донюш, член ЖСПК «Подшипник — 2010»:

Люди отказывались от квартир, потому что дети выросли, изменились законы.

Инна Удодова, член ЖСПК «Подшипник — 2010»:

Нам обещали новый экономичный дом. С нового материала. Все это тянется.

Вот только уложиться в срок нужно не просто формально. В подтверждение — практика. Иначе только лишняя работа. Недоделки, неполадки, некачественный ремонт... С предложениями тут выступает рабочая группа.

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

Устранение недоделок, которые возникают при жилищном строительстве у наших граждан, должно быть финансово обеспечено, чтобы бежали и устраняли, а не уговаривать их покрасить или поправить что-то. Можно сколько угодно правильно выстраивать схему работы, но если мы не сделаем взаимную ответственность между заказчиком и подрядчиком, если мы их не свяжем финансово, то цена результативности нашей работы будет намного меньше.

Расставить акценты и выявить проблемы в отрасли помогает «горячая линия». К слову, вновь в центре внимания и вопрос о стоимости. По-настоящему заоблачные «цены в квадрате» понятны не всегда. На этот раз с отчётом перед межведомственной рабочей группой Гродненская область. Из 54 недостроенных домов — 5 проблемных, 11, что называется, просроченных. Правда, здесь есть местный ценовой рекорд. Например, многоквартирный дом в Волковыске.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Сегодня у нас конструкция стоимость одного метра квадратного по январь-май составляет 3 миллиона 800, за июнь – 3 миллиона 900. Самая низкая в республике!

Андрей Кобяков, Глава Администрации Президента Республики Беларусь, председатель рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

У нас тут были представители других облисполкомов - и Гомельского, и Витебского, и Брестского. Все ж в один голос говорили, что 4,6 – неподъемный норматив.

Прединвестиционная деятельность, выдача разрешительной документации, функции участников строительного процесса, тема ценообразования - всё это планируют урегулировать. Уже разрабатывается новый указ о мерах по совершенствованию деятельности в стройотрасли.

С 1 июля о насущных проблемах строительства можно рассказать по телефону доверия. Неоправданные цены на квадратный метр, размытые сроки... Обращаться можно по будням с 8.30 до 17.30 по телефону 8-017-2-100-190.