НАСА пришлось прервать выход астронавтов в открытый космос из-за утечки воды в скафандре

Новости США. Специалисты НАСА пока не смогли установить причину утечки воды в скафандре итальянского астронавта Луки Пармитано. 16 июля из-за ЧП выход в открытый космос пришлось прервать.

Вероятнее всего жидкость начала выливаться из питьевого бачка, закрепленного на костюме Пармитано. Впрочем, вода в шлем могла попасть и из системы охлаждения скафандра. Повторить выход в космос астронавты планирует после выяснения причин неполадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель НАСА в российском Центре управления полетами утверждает, что утечка жидкости в шлем скафандра Пармитано была зафиксирована еще во время прошлого выхода в открытый космос, сообщает «Интерфакс».

Из-за неполадки со скафандром НАСА пришлось раньше времени завершить выход в открытый космос с борта МКС астронавтов Луки Пармитано и Кристофера Кэссиди, говорится в сообщении, размещенном на сайте НАСА, передает «РИА Новости».

«С Пармитано и Кэссиди все в порядке», - сообщается в официальном микроблоге НАСА в Twitter.

16 июля Лука Пармитано и Кристофер Кэссиди вышли в открытый космос. В ходе работ на внешней поверхности МКС астронавты должны были проложить кабель для развертывания локальной сети по Ethernet-технологии для многофункционального лабораторного модуля, запуск которого запланирован на конец 2013 года, сообщает «РИА Новости».