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18 июля Нельсон Мандела отмечает 95-летний юбилей в больнице

18 июля 2013 09:33
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Новости ЮАР. Мир отмечает юбилей Нельсона Манделы. Первому темнокожему президенту ЮАР и лауреату Нобелевской премии мира сегодня 95.

В Южно-Африканской Республике этот праздник всегда встречают торжественно. Сегодня по всей стране стартовала акция под названием «67 минут добрых дел» - по числу лет активной политической деятельности Манделы.

Сам же юбиляр отмечает праздник в больнице. Туда его доставили в начале июня из-за легочной инфекции. Накануне дня рождения ему стало лучше.

К больнице, где лежит экс-президент, постоянно приходят люди и прикрепляют к стене пожелания скорейшего выздоровления. 18 июля Генеральная Ассамблея ООН объявила Международным днем Нельсона Манделы в знак признания его заслуг,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Праздничные даты

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