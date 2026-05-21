Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Туркменистан

Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств завтра, 22 мая, состоится в Ашхабаде. Для участия в нем с рабочим визитом в Туркменистан отправился премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Александр Турчин проведет ряд двусторонних встреч. Что касается повестки заседания Совета глав правительств СНГ, в нее включено 12 вопросов. Кроме того, планируется принять решение о присвоении городам статуса молодежных столиц на 2027-й и 2028-й годы.