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Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Туркменистан

21 мая 2026 13:52
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Очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых государств завтра, 22 мая, состоится в Ашхабаде. Для участия в нем с рабочим визитом в Туркменистан отправился премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Туркменистан-2

Также Александр Турчин проведет ряд двусторонних встреч. Что касается повестки заседания Совета глав правительств СНГ, в нее включено 12 вопросов. Кроме того, планируется принять решение о присвоении городам статуса молодежных столиц на 2027-й и 2028-й годы. 

# СНГ # Александр Турчин

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