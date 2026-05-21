Премьер-министр Беларуси направился с рабочим визитом в Туркменистан

Передавали из поколения в поколение 400 лет – рассказываем о неглюбской текстильной традиции

В Национальном художественном музее проходит уникальная выставка «Гармония мира неглюбских ткачих». Это большое событие, ведь несколько лет назад эта традиция была официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.