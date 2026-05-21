МИД Беларуси заявил протест Литве из-за очередного проникновения БПЛА

МИД Беларуси заявил решительный протест временному поверенному в делах Литвы. Причина – очередное грубое нарушение государственной границы беспилотным летательным аппаратом с литовской территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновений боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских Вооруженных Сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях. Белорусская сторона требует от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Белорусская сторона потребовала провести разбирательство по данному факту. Незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента. Принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.