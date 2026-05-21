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МИД Беларуси заявил протест Литве из-за очередного проникновения БПЛА

21 мая 2026 13:45
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МИД Беларуси заявил решительный протест временному поверенному в делах Литвы. Причина – очередное грубое нарушение государственной границы беспилотным летательным аппаратом с литовской территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Беларуси заявил протест Литве из-за очередного проникновения БПЛА-2

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
Литовская сторона не предприняла действий по недопущению проникновений боевого дрона на территорию Беларуси, включая своевременное оповещение белорусских Вооруженных Сил, в отличие от тех мер, которые белорусская сторона предпринимает в аналогичных ситуациях. Белорусская сторона требует от литовской стороны провести разбирательство по данному факту, незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента, принять исчерпывающие меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. 

Белорусская сторона потребовала провести разбирательство по данному факту. Незамедлительно предоставить детальную информацию об обстоятельствах инцидента. Принять исчерпывающие меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

# МИД Беларуси # Беларусь-Литва

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