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«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях

26 июля 2020 17:55
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Новости Беларуси. Коммерческие помещения – ключ к высокому и стабильному доходу. Эту формулу диктуют не маркетологи или менеджеры, а время и опыт. Ведь инвестиции в недвижимость – практически осязаемая гарантия получения выгоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-1

Особенно если речь идет о недвижимости прямо в центре города. Белорусский застройщик предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях, а некоторые владельцы уже окупают вложенные деньги и усилия.

О тех, кто умеет считать и в итоге побеждает, – Вадим Смоляк.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-4

Вадим Смоляк, корреспондент:
Человек ищет выгоду. Таков закон. Если выгода становится постоянной, в успешности дела можно не сомневаться. Яркий пример – покупка коммерческой недвижимости. Стабильный доход и возможность приумножать свой капитал заложены именно здесь. И те, кто это поняли, уже пожинают плоды.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-7

Например, Юлия Царева всего пару месяцев назад приобрела квартиру в комплексе «Минск Мир», а уже в начале июля стала владелицей коммерческого помещения в доме «Эмиратс Волна». Остается только выбрать подходящего арендатора и зарабатывать деньги.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-10

Юлия Царева, жительница Минска:
Выбрали помещение (13 квадратов), оборудуем полностью и будем сдавать.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-13

Вот и Елена Гинько после тщательного анализа остановилась на комплексе «Минск Мир». Именно здесь приобрела помещение под торговлю.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-16

Елена Гинько, жительница Минска:
Мы проанализировали предложения многих застройщиков, но пришли к твердому убеждению, что мы хотим, чтобы наш объект недвижимости располагался непосредственно в жилом комплексе «Минск Мир». Альтернативу «Минск Мир» мы не нашли. Проект действительно уникальный и представляет собой город абсолютно нового времени. И даже несмотря на то, что проект сейчас еще в стадии активной реализации, мы уже четко видим перспективы.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-19

Впрочем, вариантов много. Например, коммерческие помещения в самом сердце столицы в комплексе «Маяк Минска». К ним на протяжении нескольких лет приглядывалась Ирина Баценко. Она учредитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club. Сейчас строительство комплекса завершено, поэтому выбор дался намного проще.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-22

Ирина Баценко, учредитель образовательного центра Mulberry Club:
Это место в Минске особое, потому я сюда хотела попасть еще пять лет тому назад. Почему этот район мне очень интересен? Во-первых, он молодой, во-вторых, он современный, в-третьих, оживленный. Находится на очень хорошей трассе, рядом Национальная библиотека. Очень много молодых семей переехали сюда с детьми, а это как раз таки наша целевая аудитория.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-25

Интерес белорусов к жилью в комплексах «Минск Мир», «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» все выше. Вслед за спросом растет и выгода держателей коммерческих помещений.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-28

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:
Мы много внимания уделяем инфраструктуре. Строятся современные школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, автостоянки и паркинги. Здесь также много коммерческих помещений для торговли, кафе, ресторанов и офисов. Комплекс «Маяк Минска» уже завершен, бизнес здесь давно и успешно работает. Многие наши покупатели приобрели сразу несколько коммерческих помещений. Стоимость квадратного метра здесь с начала строительства возросла в 2,5 раза.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-31

Жилой комплекс «Минск Мир» – один из самых известных в стране и самый масштабный в Европе. «Минск Мир» – это город в городе. Шаговая доступность инфраструктуры – то, что делает комплекс привлекательным для белорусов. 7 школ, 12 детских садов, поликлиники, кафе и рестораны. Скоро появится метро – поездка в центр будет занимать всего несколько минут.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-34

Здесь строят Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Еще новый городской парк. Множество коммерческих помещений на первых этажах в каждом квартале сделает жизнь в комплексе намного удобнее, а до конца августа еще намного выгоднее. Квартиры здесь продаются по специальной летней акции. Недавно стартовали продажи в трех новых домах – «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». На старте – лучшие цены!

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-37

Комплекс «Парк Челюскинцев» – не только центр города, но и центр притяжение для бизнеса. Вокруг почти 200 гектаров леса. Здесь же спортивные комплексы, бассейн и кинотеатры. А в одном из домов еще и детский сад. В строящемся доме № 1 первые два этажа – помещения коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь можно купить административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. А в доме Vogue уже открылись кафе и магазины. Сдадут комплекс к концу 2020 года.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-40

Вибор Мулич:
Можно развивать свой бизнес, можно сдавать помещения в аренду. Это прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи, будущее детей и внуков.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-43

Стать владельцем жилья во всех комплексах предлагают также на выгодных условиях. Ставки по партнерскому кредиту в данный момент менее 4 % процентов в первый год. На 20 лет. До конца августа действует и длительная беспроцентная рассрочка до 120 месяцев, в том числе и с возможностью приобрести квартиру без первого взноса. Ежемесячный платеж сравним с платежами за арендное жилье.

«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях-46

На что бы ни пал ваш выбор – новая квартира или коммерческая площадь – это принесет не только комфорт, но и большую выгоду. Особенно до конца лета. Остается чуть больше месяца – такой шанс не стоит упускать.

*На правах рекамы

# Реклама # общество # Вадим Смоляк # Юлия Царева # Елена Гинько # Ирина Баценко # Вибор Мулич # Фотофакт

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