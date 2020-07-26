«Прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи». Dana Holdings предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях

Новости Беларуси. Коммерческие помещения – ключ к высокому и стабильному доходу. Эту формулу диктуют не маркетологи или менеджеры, а время и опыт. Ведь инвестиции в недвижимость – практически осязаемая гарантия получения выгоды, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особенно если речь идет о недвижимости прямо в центре города. Белорусский застройщик предлагает коммерческие помещения на выгодных условиях, а некоторые владельцы уже окупают вложенные деньги и усилия. О тех, кто умеет считать и в итоге побеждает, – Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Человек ищет выгоду. Таков закон. Если выгода становится постоянной, в успешности дела можно не сомневаться. Яркий пример – покупка коммерческой недвижимости. Стабильный доход и возможность приумножать свой капитал заложены именно здесь. И те, кто это поняли, уже пожинают плоды.

Например, Юлия Царева всего пару месяцев назад приобрела квартиру в комплексе «Минск Мир», а уже в начале июля стала владелицей коммерческого помещения в доме «Эмиратс Волна». Остается только выбрать подходящего арендатора и зарабатывать деньги.

Юлия Царева, жительница Минска:

Выбрали помещение (13 квадратов), оборудуем полностью и будем сдавать.

Вот и Елена Гинько после тщательного анализа остановилась на комплексе «Минск Мир». Именно здесь приобрела помещение под торговлю.

Елена Гинько, жительница Минска:

Мы проанализировали предложения многих застройщиков, но пришли к твердому убеждению, что мы хотим, чтобы наш объект недвижимости располагался непосредственно в жилом комплексе «Минск Мир». Альтернативу «Минск Мир» мы не нашли. Проект действительно уникальный и представляет собой город абсолютно нового времени. И даже несмотря на то, что проект сейчас еще в стадии активной реализации, мы уже четко видим перспективы.

Впрочем, вариантов много. Например, коммерческие помещения в самом сердце столицы в комплексе «Маяк Минска». К ним на протяжении нескольких лет приглядывалась Ирина Баценко. Она учредитель многопрофильного образовательного центра Mulberry Club. Сейчас строительство комплекса завершено, поэтому выбор дался намного проще.

Ирина Баценко, учредитель образовательного центра Mulberry Club:

Это место в Минске особое, потому я сюда хотела попасть еще пять лет тому назад. Почему этот район мне очень интересен? Во-первых, он молодой, во-вторых, он современный, в-третьих, оживленный. Находится на очень хорошей трассе, рядом Национальная библиотека. Очень много молодых семей переехали сюда с детьми, а это как раз таки наша целевая аудитория.

Интерес белорусов к жилью в комплексах «Минск Мир», «Парк Челюскинцев» и «Маяк Минска» все выше. Вслед за спросом растет и выгода держателей коммерческих помещений.

Вибор Мулич, председатель совета директоров Dana Holdings:

Мы много внимания уделяем инфраструктуре. Строятся современные школы, детские сады, поликлиники и медицинские центры, автостоянки и паркинги. Здесь также много коммерческих помещений для торговли, кафе, ресторанов и офисов. Комплекс «Маяк Минска» уже завершен, бизнес здесь давно и успешно работает. Многие наши покупатели приобрели сразу несколько коммерческих помещений. Стоимость квадратного метра здесь с начала строительства возросла в 2,5 раза.

Жилой комплекс «Минск Мир» – один из самых известных в стране и самый масштабный в Европе. «Минск Мир» – это город в городе. Шаговая доступность инфраструктуры – то, что делает комплекс привлекательным для белорусов. 7 школ, 12 детских садов, поликлиники, кафе и рестораны. Скоро появится метро – поездка в центр будет занимать всего несколько минут.

Здесь строят Международный финансовый центр и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Еще новый городской парк. Множество коммерческих помещений на первых этажах в каждом квартале сделает жизнь в комплексе намного удобнее, а до конца августа еще намного выгоднее. Квартиры здесь продаются по специальной летней акции. Недавно стартовали продажи в трех новых домах – «Санкт-Петербург», «Флоренция» и «Копенгаген». На старте – лучшие цены!

Комплекс «Парк Челюскинцев» – не только центр города, но и центр притяжение для бизнеса. Вокруг почти 200 гектаров леса. Здесь же спортивные комплексы, бассейн и кинотеатры. А в одном из домов еще и детский сад. В строящемся доме № 1 первые два этажа – помещения коммерческого назначения с выходом на проспект Независимости. Здесь можно купить административно-торговые помещения площадью от 12 до 300 квадратных метров. А в доме Vogue уже открылись кафе и магазины. Сдадут комплекс к концу 2020 года.

Вибор Мулич:

Можно развивать свой бизнес, можно сдавать помещения в аренду. Это прекрасное вложение средств в благополучие своей семьи, будущее детей и внуков.

Стать владельцем жилья во всех комплексах предлагают также на выгодных условиях. Ставки по партнерскому кредиту в данный момент менее 4 % процентов в первый год. На 20 лет. До конца августа действует и длительная беспроцентная рассрочка до 120 месяцев, в том числе и с возможностью приобрести квартиру без первого взноса. Ежемесячный платеж сравним с платежами за арендное жилье.