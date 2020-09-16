«Преимущество от магазина». Как будут проходить ярмарки во Фрунзенском районе Минска

Новости Беларуси. На этих выходных 12-13 сентября стартовал сезон осенних ярмарок. Глава администрации Фрунзенского района города Минска Сергей Шкруднев рассказал в программе « Большой город », почему овощи лучше покупать именно там.

Расскажите, куда можно отправиться во Фрунзенском районе на осенний шоппинг?

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района города Минска:

Продолжается ярмарка торговли сезонной продукции в Сухарево. Посмотрим потом по предложениям наших жителей, возможно, эти выходные и следующие мы проведем уже на ТЦ «Максимус» в Сухарево. В дальнейшем, исходя из пожеланий наших граждан, мы будем выбирать иные площадки для того, чтобы все наши жители все-таки запаслись теми плодами, витаминами, сельхозпродукцией, которые нет возможности где-то вырастить. Раньше, конечно, у каждого была эта возможность, дача была. Сейчас пожилое поколение ушло уже от этого из-за из своего возраста, а молодое поколение это не поддерживает, к сожалению. На даче хотят больше отдохнуть, газончик сделать. Но в то же время это и разгрузка. Если кто-то занимается умственным трудом, то хорошая разгрузка – физический труд. Как говорят, труд облагораживает человека.

А самый важный момент, что касается цен на овощи. Они там будут дешевле, чем в обычном магазине или нет?

Сергей Шкруднев:

Конечно, есть преимущество.

Конечно, это будут цены от производителя без всякой торговой наценки, из первых рук производителя, поэтому цены будут снижены, они уже снижены.

И в дальнейшем будут до первого ноября такие ярмарки проходить. Чуть попозже к ярмаркам сельхозпродукции будут подключаться рыбхозы со своей продукцией и продукцией, которую они производят в переработке.

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