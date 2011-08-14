Транспортные развязки в Минске. Где и когда откроются?

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Геннадий Метелица, директор Управления дорожно-мостового строительства и благоустройства. Мы говорим о дорожных развязках, тротуарах и подземных переходах.

Какие масштабные стройки на вашем предприятии в самых ближайших планах?

Геннадий Метелица:

У нас одновременно в строительстве находится три транспортных развязки.

Первая — это транспортная развязка на пересечении улиц Орловской и Тимирязева, с четырьмя подземными пешеходными переходами, эстакадными съездами, с расширением улицы Тимирязева до 8 полос.

Вторая — это трехуровневая транспортная развязка, совмещенная со строительством линии метрополитена на пересечении улицы Жукова и проспекта Держинского, с четырьмя подземными пешеходными переходами, с переустройством всех подземных инженерных коммуникаций на этом участке, с расширением проспекта Держинского до 8 полос.

Третья — это транспортная развязка на пересечении проспекта Держинского и улицы Алибегова. Проспект Держинского пройдет по мосту. Для этого уровень Алибегова понижен на 3 метра, уровень проспекта Держинского, соответственно, повышен.

Эти транспортные развязки будет введены в строй одновременно?

Геннадий Метелица:

Развязки на проспекте Держинского должны заработать одновременно с пуском линии метро, а развязка на пересечении улиц Тимирязева и Орловской — в 2013 году. Эти объекты строятся по плану строительства объектов, приуроченного к Чемпионату мира по хоккею в 2014 году.