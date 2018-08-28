Марианна Щеткина: Сельские школы должны очень внимательно беречь

Учащиеся подготовили для гостей концертную программу и экскурсию. Рассказывая о своих школьных буднях, ребята поделились тем, какие предметы им больше всего нравятся и какую профессию они себе уже выбрали. В подарок же к новому учебному году получили канцелярские принадлежности, книги для библиотеки и ноутбук.

Марианна Щеткина, председатель ОО «Белорусский союз женщин», заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы эти школы должны очень внимательно беречь, чтобы ребята в них всегда были, а значит, население таких пунктов должно только возрастать, потому что сельскую местность нам нужно очень беречь. Конечно, нужно помогать больше, в том числе по текущему ремонту, потому что не всё можно сделать руками педагогического коллектива и родителей. А ребята у нас везде должны придти в светлые классы, в хорошую теплую обстановку к профессионалам.

Кроме этих небольших школ, мы еще охватим социальные приюты, у нас для этого всё есть. Уже собраны канцелярские товары, портфели, книжки, тетрадки, дневники.

Традиционно в преддверии 1 сентября представители Белорусского союза женщин посещают учреждения образования по всей стране. В Год малой родины решили не оставить без внимания небольшие школы.