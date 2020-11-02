«Предусмотрено два бассейна». В Жодино достраивают детскую поликлинику

Новости Беларуси. В Жодино появится новая детская поликлиника. Ее планируют открыть в 2021 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Строительство здания выходит на финальный этап. Внешне оформление практически закончено, сейчас устанавливают окна. Параллельно ведутся внутренние работы. После их завершения начнут завозить современное оборудование, общая стоимость которого около 9 миллионов рублей.

Владимир Зорич, директор управления капитального строительства Жодино:

Здесь предполагается первый этаж – реабилитационный центр достаточно большой для детей. Предусмотрено два бассейна. Второй и третий этаж – это будут кабинеты врачей-специалистов (узких специалистов), плюс терапевтов, педиатров. Значимый объект, так как у нас детская поликлиника сейчас расположена во взрослой, занимает буквально пол-этажа, поэтому это было крайне неудобно.