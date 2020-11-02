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«Предусмотрено два бассейна». В Жодино достраивают детскую поликлинику

02 ноября 2020 19:56
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Новости Беларуси. В Жодино появится новая детская поликлиника. Ее планируют открыть в 2021 году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Предусмотрено два бассейна». В Жодино достраивают детскую поликлинику-1

Строительство здания выходит на финальный этап. Внешне оформление практически закончено, сейчас устанавливают окна. Параллельно ведутся внутренние работы. После их завершения начнут завозить современное оборудование, общая стоимость которого около 9 миллионов рублей.

«Предусмотрено два бассейна». В Жодино достраивают детскую поликлинику-4

Владимир Зорич, директор управления капитального строительства Жодино:
Здесь предполагается первый этаж – реабилитационный центр достаточно большой для детей. Предусмотрено два бассейна. Второй и третий этаж – это будут кабинеты врачей-специалистов (узких специалистов), плюс терапевтов, педиатров. Значимый объект, так как у нас детская поликлиника сейчас расположена во взрослой, занимает буквально пол-этажа, поэтому это было крайне неудобно.

«Предусмотрено два бассейна». В Жодино достраивают детскую поликлинику-7

Новая поликлиника сможет принимать до 300 посетителей в смену и охватит более 14 тысяч детей. Не исключено, что с таким потенциалом учреждение сможет принимать маленьких пациентов из соседних районов. В поликлинике введут электронную очередь. Сейчас идет поиск квалифицированных специалистов.

# Учреждения здравоохранения # общество # Владимир Зорич # Фотофакт

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