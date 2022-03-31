Прямой эфир

Циклон «Илона». 31 марта в Минске выпал снег

31 марта 2022 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Весенний каприз погоды. 31 марта в Минске снова снежно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Циклон «Илона». 31 марта в Минске выпал снег-1

Такой неожиданный сюрприз принес минчанам циклон «Илона». Явление не диковинное, но едва ли горожанами сейчас желаемое. Причем как автолюбителями, так и пешеходами. Осадки заставили вновь взяться водителей за скребки и щетки. Некоторых местами подстерегали скользкие участки на пути. Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются и 1 апреля.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для поддержки госСМИ. Лукашенко подписал указ о сборе за размещение рекламы
31 марта 2022 17:02

Для поддержки госСМИ. Лукашенко подписал указ о сборе за размещение рекламы

В Беларуси подписан указ о расчётах за энергоресурсы по курсу на конец 2021 года
31 марта 2022 17:01

В Беларуси подписан указ о расчётах за энергоресурсы по курсу на конец 2021 года

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?
31 марта 2022 16:51

«Пограничники достойно там сражались». Что рассказал Президент Беларуси губернатору Пензенской области?