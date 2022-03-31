Циклон «Илона». 31 марта в Минске выпал снег

Новости Беларуси. Весенний каприз погоды. 31 марта в Минске снова снежно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Такой неожиданный сюрприз принес минчанам циклон «Илона». Явление не диковинное, но едва ли горожанами сейчас желаемое. Причем как автолюбителями, так и пешеходами. Осадки заставили вновь взяться водителей за скребки и щетки. Некоторых местами подстерегали скользкие участки на пути. Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются и 1 апреля.