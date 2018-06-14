Высадить оригинальный цветник: в Минске выбирали лучшего рабочего зелёного строительства

Новости Беларуси. В парке Горького соревновались 10 человек из каждого района столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Участников проверили на знание теории, а затем приступили к практике. С помощью жеребьёвки определили тему для каждого цветника. Землю нужно было обработать, подобрать растения в одной цветовой гамме, посадить их и оригинально защитить. Лучшим вручили диплом и ценные подарки.