Представители православной церкви поздравили мам, у которых дети родились 7 января

Новости Бреста. В Бресте представители православной церкви сегодня впервые отправились в областной роддом, чтобы поздравить мам, у которых дети родились 7 января.

Среди тех, кто получил долгожданный подарок в светлый праздник Рождества Христова, Елена Логвинко из Берёзы. Рождение сына в волшебный праздник, надеется мама, принесёт ему удачу.

Среди подарков — иконки и приглашение покрестить деток в кафедральном соборе Бреста, а также благословение от православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иоанн, епископ Брестский и Кобринский:

Церковь заинтересована в том, чтобы семья была полноценной. Чтобы было семь «Я»: папа, мама и пятеро детей.

Анатолий Дашко, главный врач Брестского областного родильного дома:

Как раз 7 января у нас произошло 16 родов. И благодаря, наверное, воле Божьей, распределились они у нас поровну: 8 мальчиков и 8 девочек. Первый — мальчик, рождённый в 3.20, прямо как в Рождество и должно было быть.