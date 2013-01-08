Автолюбитель, музыкант и энергетик Иван Вишневский – мистер месяца CTV.BY

Мистером месяца CTV.BY стал обаятельный и харизматичный Иван Вишневский. За будущее белорусской энергетики можно не беспокоиться, ведь уже через полгода диплом об окончании факультета энергообеспечения получит упорный и целеустремленный Иван Вишневский.

Декабрьский мистер не только умный и начитанный парень. Добиваться успехов в жизни ему, в первую очередь, помогают человеческие качества.

Иван Вишневский, «Мистер месяца CTV.BY»:

Добрый, отзывчивый, люблю жизнь, люблю путешествовать, очень легкий на подъем. Любые предложения воспринимаю с позитивом.

В детстве Ваня выбрал не спорт, как все мальчишки, а музыку. Молодой человек долгое время был школьным ди-джеем и однажды даже занял второе место на одном из городских конкурсов. И все же не музыка стала делом всей его жизни.

Иван Вишневский, «Мистер месяца CTV.BY»:

С самого детства был интерес к автомобилям. Научили ездить, ездил маленький на коленях у дедушки.

Пять лет Иван сам крутил баранку машины, работая водителем-дальнобойщиком. Сейчас решил примерить на себя роль управленца: молодой человек оказывает услуги по транспортировке автомобилей. Успешный молодой человек - мечта всех знакомых девушек. Вот только сам мистер с выбором пока не торопится.

Только с открытой, отзывчивой и искренней девушкой Ваня готов разделить мечту всей своей жизни – домик на берегу моря, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».