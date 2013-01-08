Что нельзя пересылать в посылках и могут ли вскрыть почтовое отправление?

Собираясь на почту, чтобы отправить подарок, сначала уточните, а не входит ли он в список запрещенных. К примеру, баночка варенья вряд ли дойдёт до адресата, тем более, если он живёт за пределами нашей страны.

Ирина Окоркова, инженер группы по контролю за эксплуатационной деятельностью производства «Минская почта»:

По Республике Беларусь запрещено пересылать взрывоопасные вещества, оружие, боеприпасы, радиоактивные вещества, скоропортящиеся продукты питания. В международных почтовых отправлениях запрещено – тоже скоропортящиеся продукты питания, алкогольная продукция, табачные изделия и предметы, которые запрещены к пересылке в ту или иную страну назначения.



Отправляя посылку в пределах Беларуси, отчитываться о её содержимом вам не придется. Главное - добросовестно упаковать! Чтобы ничего не разбилось, не разлилось и не испортилось. Ведь вся ответственность за сохранность пересылаемого лежит на Вас.

Другое дело - международная пересылка. Вам придётся заполнить декларацию, перечислить содержимое, отдать на проверку соответствия специалистам. Последняя инстанция - это таможня. Там посылка может пройти дополнительный контроль, но это остаётся на усмотрение специалиста.



Ирина Окоркова, инженер группы по контролю за эксплуатационной деятельностью производства «Минская почта»:

По Республике Беларусь отправитель имеет право отправить свое почтовое отправление как в отрытом, так и в закрытом виде. Отправитель несет ответственность за то, что он отправляет и ставит свою подпись на специальном адресном ярлыке, что запрещенных к пересылке вложений нет. За границу отправитель отправляет почтовое отправление в открытом виде, с заполнением таможенной декларации, где подробно описывает пересылаемое вложение.



Примечательно, что хотя и существуют единые международные почтовые положения, но в разных странах могут встречаться совершенно необычные запреты.

Например, в Египет нельзя отсылать мыло, Босния и Герцеговина не принимает папиросную бумагу, попугаев и свистки, Сирия отправит посылку назад, если в ней будут чулки любых видов, кроме шерстяных, а в Германию нельзя отправлять измельченные стручки какао - только целые.

Перед отправкой посылки внимательно изучите правила как своей, так и принимающей стороны, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».