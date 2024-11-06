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В столичных гостиницах на новогодние праздники забронировано 70 % номеров

06 ноября 2024 19:47
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В столичных гостиницах на новогодние праздники забронировано 70 % номеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Традиционно наибольшей популярностью Минск пользуется среди туристов из России. На втором месте гости из Китая. Замыкают тройку лидеров жители Прибалтики, для которых действует безвизовый порядок въезда в нашу страну. Активное бронирование отелей на праздничные даты началось уже в сентябре. Отметим, популярность столичных гостиниц в этом году выросла на 10 %. Ожидается, что в 2024-м в качестве туристов Минск посетят свыше миллиона человек.

В столичных гостиницах на новогодние праздники забронировано 70 % номеров-2

Алексей Русакевич, директор Информационно-туристского центра «Минск»:
К новогодним праздникам большая, обширная программа событийная готовится. Мы помним, что в прошлый Новый год Минск предложил более 300 мероприятий различного уровня. Не станут исключением и эти новогодние праздники. Ждут и новинки гостей города. Большие, интересные программы готовят наши туристические организации, это не только посещение Минска, но и охватывая всю Беларусь.

В Минске 56 гостиниц, которые одновременно могут разместить около 12 тысяч человек.

# Алексей Русакевич # Туризм # Новый год

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