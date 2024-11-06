Традиционно наибольшей популярностью Минск пользуется среди туристов из России. На втором месте гости из Китая. Замыкают тройку лидеров жители Прибалтики, для которых действует безвизовый порядок въезда в нашу страну. Активное бронирование отелей на праздничные даты началось уже в сентябре. Отметим, популярность столичных гостиниц в этом году выросла на 10 %. Ожидается, что в 2024-м в качестве туристов Минск посетят свыше миллиона человек.

В столичных гостиницах на новогодние праздники забронировано 70 % номеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Русакевич, директор Информационно-туристского центра «Минск»:

К новогодним праздникам большая, обширная программа событийная готовится. Мы помним, что в прошлый Новый год Минск предложил более 300 мероприятий различного уровня. Не станут исключением и эти новогодние праздники. Ждут и новинки гостей города. Большие, интересные программы готовят наши туристические организации, это не только посещение Минска, но и охватывая всю Беларусь.

В Минске 56 гостиниц, которые одновременно могут разместить около 12 тысяч человек.