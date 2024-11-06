В столичных гостиницах на новогодние праздники забронировано 70 % номеров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Традиционно наибольшей популярностью Минск пользуется среди туристов из России. На втором месте гости из Китая. Замыкают тройку лидеров жители Прибалтики, для которых действует безвизовый порядок въезда в нашу страну. Активное бронирование отелей на праздничные даты началось уже в сентябре. Отметим, популярность столичных гостиниц в этом году выросла на 10 %. Ожидается, что в 2024-м в качестве туристов Минск посетят свыше миллиона человек.