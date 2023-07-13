Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с Днём государственности

День государственности отмечают сегодня жители Черногории. С национальным праздником народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства выразил уверенность, что, невзирая на сложную геополитическую обстановку, интерес к расширению диалога на принципах равноправия и взаимного уважения будет продолжен между нашими странами.