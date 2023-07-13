Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с Днём государственности

День государственности отмечают сегодня жители Черногории. С национальным праздником народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства выразил уверенность, что, невзирая на сложную геополитическую обстановку, интерес к расширению диалога на принципах равноправия и взаимного уважения будет продолжен между нашими странами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедшие годы ваша страна прошла непростой путь, обрела свободу и признание своей независимости, стала настоящей жемчужиной Адриатики. Наши народы имеют культурную общность и сохраняют традиции гостеприимства. Белорусы всегда дружелюбно относились к черногорцам, искренне и открыто высказывались за поддержание и развитие двусторонних связей самого широкого спектра.