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Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с Днём государственности

13 июля 2023 08:52
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День государственности отмечают сегодня жители Черногории. С национальным праздником народ этой страны поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства выразил уверенность, что, невзирая на сложную геополитическую обстановку, интерес к расширению диалога на принципах равноправия и взаимного уважения будет продолжен между нашими странами.

Александр Лукашенко поздравил народ Черногории с Днём государственности-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедшие годы ваша страна прошла непростой путь, обрела свободу и признание своей независимости, стала настоящей жемчужиной Адриатики. Наши народы имеют культурную общность и сохраняют традиции гостеприимства. Белорусы всегда дружелюбно относились к черногорцам, искренне и открыто высказывались за поддержание и развитие двусторонних связей самого широкого спектра.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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