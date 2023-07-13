Воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Рогачёвцы» поучаствовали в эстафете от военнослужащих

Олег Куликович, старший руководитель спортивно-патриотического лагеря «Рогачевцы»:

У нас начинается медицинская подготовка. Проходит час, а оказывается, пролетело уже два. У нас занятия, спортивный конкурс «Я – гвардеец» полчаса, а мы полтора на это потратили. Мы вроде бы вышли в парк боевых машин посмотреть на боевую технику, а зашли на караульный городок. И невозможно определить что-то конкретное. У нас каждый день плодотворный. Единственное, что я могу сказать, что еще не было дня, когда я не находил более 25 тысяч шагов. Это точно, статистика есть.