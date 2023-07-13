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Воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Рогачёвцы» поучаствовали в эстафете от военнослужащих

13 июля 2023 08:33
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Новости Беларуси. Каникулы с армией продолжаются – военнослужащие 120-й гвардейской механизированной бригады организовали эстафету для воспитанников спортивно-патриотического лагеря «Рогачевцы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Рогачёвцы» поучаствовали в эстафете от военнослужащих-1

Она состоялась в столичном парке Челюскинцев. Участие приняли и военнослужащие соединения. Столичная механизированная бригада на эту смену пригласила земляков – именно Рогачев во время Великой Отечественной войны освобождала легендарная «стодвадцатка».

Воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Рогачёвцы» поучаствовали в эстафете от военнослужащих-4

Дмитрий Стародубов:
Мне понравилось, мне брат предложил. Он ездил туда уже два раза. И я поехал и не пожалел. Хорошие ребята, игры, развлекательные программы.

Воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Рогачёвцы» поучаствовали в эстафете от военнослужащих-7

Олег Куликович, старший руководитель спортивно-патриотического лагеря «Рогачевцы»:
У нас начинается медицинская подготовка. Проходит час, а оказывается, пролетело уже два. У нас занятия, спортивный конкурс «Я – гвардеец» полчаса, а мы полтора на это потратили. Мы вроде бы вышли в парк боевых машин посмотреть на боевую технику, а зашли на караульный городок. И невозможно определить что-то конкретное. У нас каждый день плодотворный. Единственное, что я могу сказать, что еще не было дня, когда я не находил более 25 тысяч шагов. Это точно, статистика есть.

Воспитанники спортивно-патриотического лагеря «Рогачёвцы» поучаствовали в эстафете от военнослужащих-10

Круглосуточный спортивно-патриотический лагерь знакомит школьников с особенностями армейского быта, солдатской службой, прививает полезные навыки. Отдых сопровождается экскурсиями, соревнованиями и играми. Учебный год закончился, но военно-патриотическое воспитание ставить на паузу нельзя.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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