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Международный форум по банковским информационным технологиям открывается 19 октября в Минске

19 октября 2016 06:00
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Новости Беларуси. Сокращение оборота бумажных документов, внедрение цифровых технологий в банковской сфере, а также использование сети Интернет для ведения бизнеса – ключевые темы ежегодного форума, который 19 октября стартует в Минске. Со своими коллегами из СНГ представители крупнейших банков Беларуси также обсудят дальнейшее развитие платежных систем.

Перевод, покупки, оплата мобильной связи и коммунальных услуг, не выходя из дома, – уже привычные для белорусов операции.

Использование электронных денег, взаимодействие между банками разных стран – вопросы, требующие доработки. ХІІІ Международный форум по банковским информационным технологиям – прекрасная возможность для обмена опытом и внедрения инновационных разработок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Банковские карты

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