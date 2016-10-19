Международный форум по банковским информационным технологиям открывается 19 октября в Минске

Новости Беларуси. Сокращение оборота бумажных документов, внедрение цифровых технологий в банковской сфере, а также использование сети Интернет для ведения бизнеса – ключевые темы ежегодного форума, который 19 октября стартует в Минске. Со своими коллегами из СНГ представители крупнейших банков Беларуси также обсудят дальнейшее развитие платежных систем.

Перевод, покупки, оплата мобильной связи и коммунальных услуг, не выходя из дома, – уже привычные для белорусов операции.

Использование электронных денег, взаимодействие между банками разных стран – вопросы, требующие доработки. ХІІІ Международный форум по банковским информационным технологиям – прекрасная возможность для обмена опытом и внедрения инновационных разработок, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.