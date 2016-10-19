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«Деревни очень понравились, дома деревянные»: французские фотографы путешествуют по Беларуси

19 октября 2016 05:20
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Новости Беларуси. Беларусь глазами иностранцев. Группа французских фотографов посещает нашу страну. После радушного приема в регионах, 19 октября гости переезжают в столицу. Кадры Минска станут прекрасным дополнением богатой коллекции снимков, сделанных в Березинском заповеднике, Доме-музее Марка Шагала, а также в Могилеве.

Французов интересует все. Объективы их фотокамер фиксируют и природу, и архитектуру, и производство. Разумеется, есть кадры обычной жизни белорусов, как городской, так и сельской.

Побывали гости и в магазинах, где приобрели дефицитную для Франции гречку. Завершением путешествия по уголкам Беларуси станет фотовыставка в Париже. Еще одним подарком избалованной искусством французской публике станет издание фотоальбома о Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Жан-Франсуа Амбер, фотограф (Франция):
Очень доброжелательные люди. Когда я просил фотографироваться, никто не отказывался. Соглашались, улыбались.

Матье Фальюми, фотограф (Франция):
Очень много фотографий сделал: пейзажи, архитектура. Деревни очень понравились. Дома деревянные. Я бы хотел сюда вернуться.

# общество # Фотография

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