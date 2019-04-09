«Мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения»: Виталий Вовк провел выездной приём в Толочинском районе

Так, помощник главы государства – инспектор по Витебской области Виталий Вовк провел выездной прием в Толочинском районе. С одной стороны, это актуальная и по-настоящему востребованная форма работы с населением, с другой – представители Администрации проверяют, как же местные власти решают вопросы, которые поступили от граждан в ходе «Большого разговора с Президентом» – тогда их пришло около 2000.

Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:

Общая ситуация есть наведение порядка на земле. Эту задачу нам поставил наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, поэтому это все нужно выполнять. Здесь прозвучало, что мы и сами готовы участвовать – ну, наверное, не все – и какими-то ресурсами, и субботники проводить, и прочее. Это хорошо, что все-таки мы возвращаемся к активной жизненной позиции нашего населения.