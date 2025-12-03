Правоохранители Беларуси и Таджикистана оценили результаты совместной работы

Обеспечение правопорядка – фундамент развития всех сфер, включая экономику. Правоохранители Беларуси и Таджикистана оценили результаты совместной борьбы с преступностью и подтвердили готовность делиться опытом в организации работы Госавтоинспекции, противодействии криминалу и наркотрафику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в эти дни с официальным визитом находится делегация МВД Таджикистана во главе с руководителем ведомства. Гости ознакомились с работой Республиканского центра мониторинга и информационной безопасности, в главном управлении внутренних дел Мингорисполкома и Госавтоинспекции увидели материально-техническую базу и организацию службы. Высокую оценку получили показательные выступления кинологов. В ходе переговоров намечены новые направления сотрудничества.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы готовы поделиться своими наработками. И не скрою, мы тоже заинтересованы в вашем опыте, в том числе как работают спецподразделения в приграничье. Для нас это очень важно. Ну и что касается борьбы с наркотрафиком, Республика Беларусь – это основной транзит. Нам тоже интересно, как выявляете, как работаете.

Рамазон Рахимзода, министр внутренних дел Таджикистана:

С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить, что проводимая с вами наша совместная работа в части обмена передового опыта белорусских коллег свидетельствует о том, что мы успешно и последовательно развиваем взаимное стремление к конструктивному диалогу и сотрудничеству.

Также обсуждены возможности обучения коллег в белорусских ведомственных вузах и проведение совместных учений на территории обеих стран. Опыт и технологии объединяют усилия ради безопасности и правопорядка.