Александр Субботин про обновление Конституции: требование Президента – услышать каждого человека, каждое предложение

С коллективом местного молокоперерабатывающего предприятия 17 марта встретился заместитель премьер-министра. Александр Субботин ответил на многочисленные вопросы. Они касались здравоохранения и образования, изменений в пенсионной системе. Отдельно затронули тему обновления Конституции. Изменения в ней вынесут на широкое общественное обсуждение. Наиболее полезные общественные инициативы белорусов учтет Конституционная комиссия, в которую входят люди разных профессий.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Планируем, конечно же, как один из вариантов провести референдум по принятию новой Конституции совместно с выборами. Группы созданы, они работают. Требование главы государства – услышать каждого человека, каждое предложение, обсудить его и в той или иной форме учесть и вставить в эти предложения. Думаю, это будет еще обсуждаться не единожды, и каждый потом сможет свою волю проявить на выборах.